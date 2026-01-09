　
    • 　
>
國際

英法承諾派兵保烏克蘭　俄羅斯強硬回擊：一律視為「打擊目標」

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯對英法的共同協議作出強硬回應。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國與法國日前承諾，一旦烏俄達成和平協議，兩國將派遣部隊進駐烏克蘭。俄羅斯8日強硬重申，表明凡是部署在烏克蘭境內的西方國家軍事力量，都將被列為「合法攻擊目標」。

根據CNN報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在聲明中警告，如果西方國家在烏克蘭領土上部署軍事單位、軍事設施、倉庫或其他基礎建設，俄方將把這些行為定義為外國勢力介入。

英法簽署協議願派兵保護烏克蘭

英國首相施凱爾（Keir Starmer）與法國總統馬克宏6日在巴黎「自願聯盟」（Coalition of the Willing）會議上簽署意向聲明，正式承諾一旦烏克蘭與俄羅斯達成和平協議，英法將在烏克蘭境內建立軍事據點，並建造受保護設施儲存武器裝備，以支持烏克蘭防禦需求。

事實上，兩國先前就已表達派兵意願，這次簽約則是將承諾具體化。而沙卡洛娃批評這份協議是「新的軍事主義宣言」。

澤倫斯基盼獲堅實安全保證

烏克蘭總統澤倫斯基長期以來始終堅持，任何和平協議都必須包含西方盟友提供的強力安全保障，以防範俄羅斯未來再次入侵。他8日表示，經過7日在法國的進一步談判後，安全保障協議現在「基本上已準備好與美國總統進行最高層級的定案」。雙方經過數月會談，保障措施的具體內容已逐漸成形。

莫斯科態度凸顯談判困境

儘管美國、歐洲與烏克蘭內部可能達成共識，但莫斯科當局的聲明凸顯出雙方在談判桌上仍存在巨大鴻溝。沙卡洛娃強調，俄方在最高層級已多次提出類似警告，且這些警告依然有效。施凱爾在6日也坦言，「要達成和平協議，普丁必須願意做出妥協，但從俄羅斯所有的言論來看，普丁並未展現和平誠意。」

俄軍持續攻擊烏克蘭能源設施

近幾周以來，俄羅斯反而加強攻勢，鎖定烏克蘭的能源基礎設施發動攻擊，要在嚴冬時節切斷電力供應。基輔當局在8日警告居民，應儲備飲用水、電池和保暖衣物，以因應後續可能的攻擊，當地氣溫已驟降至攝氏零下20度。

 

快訊／台積電超旺！2025全年營收3.81兆　刷歷史新高
席開50桌豪門婚翻臉！　財產大清算
快訊／3月大女嬰疑趴睡致死！鄰居幫照料　媽不忍苛責
OL喝「甜甜1杯水」昏迷2天！醒來下體留分泌物　驚遭性侵
馬英九曬馬年掛曆！背後「嘴對嘴激情照」網全歪樓
24女賣淫被抄　包廂火辣畫面曝
還沒冷完「今晚明晨急凍探6度」　再一波冷氣團接力

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

