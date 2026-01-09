　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

營養午餐免費政策惹議　黃偉哲舉例蔣經國質疑政策買票

▲台南市長黃偉哲針對營養午餐政策議題發表看法，強調政策規劃須有穩定財源，不應為選舉倉促上路。（記者林東良翻攝）

▲台南市長黃偉哲針對營養午餐政策議題發表看法，強調政策規劃須有穩定財源，不應為選舉倉促上路。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對營養午餐政策議題，台南市長黃偉哲表示，市府將於9日下午3時20分召開記者會，對外完整說明相關規劃，他強調政策必須審慎推動，「選舉是一時的，但首長要考量的事情很多」。

黃偉哲指出，自己記得蔣萬安的祖父、 故總統蔣經國先生曾經有講到：「買醋的錢不要拿來買醬油」，意思就是預算有其完整性，不能任意挪用。他直言，若為了選舉臨時東拼西湊預算，不僅違反財政紀律，也恐傷及公共利益。

黃偉哲質疑，目前部分縣市規劃於今年9月才開始實施全面營養午餐免費，時間點緊鄰11月選舉，不僅未採取排富機制，還缺乏穩定財源基礎，「這樣的作法，確實有非常大的政策買票嫌疑」。

他進一步指出，沒有財源卻硬要上路，勢必造成預算排擠，甚至動用第二預備金，但二備金是面對重大突發狀況的「救命錢」，不該輕易挪用。「這樣東挪西湊、為了選舉操作預算，適不適當？我想社會自有公評。」

黃偉哲認為，若台北市真的要推動營養午餐政策，較為穩健的方式，應是在今年底先行編列明年度預算，從容規劃、循序實施，並搭配排富制度，才能確保政策長久可行，「現在捨此不做，卻在今年9月匆忙上路，連滾帶爬挪預算，坦白講，這不是人民之福。」

不過黃偉哲也強調，對台南市而言，市府仍會審慎以對，無論是政策參與、財源規劃、教育資源配置，乃至整體政府總預算安排，都會妥善評估，並在近期內、最快時間向外界說明具體方向與答案。

01/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台積電超旺！2025全年營收3.81兆　刷歷史新高
席開50桌豪門婚翻臉！　財產大清算
快訊／3月大女嬰疑趴睡致死！鄰居幫照料　媽不忍苛責
OL喝「甜甜1杯水」昏迷2天！醒來下體留分泌物　驚遭性侵
馬英九曬馬年掛曆！背後「嘴對嘴激情照」網全歪樓
24女賣淫被抄　包廂火辣畫面曝
還沒冷完「今晚明晨急凍探6度」　再一波冷氣團接力

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

營養午餐免費拚選舉黃偉哲政策買票

