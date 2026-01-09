　
社會 社會焦點 保障人權

嘉義破跨國色情仲介！24泰國女賣淫遭查獲　細肩帶吸客辣照曝光

▲▼ 移民署破獲跨國色情仲介集團兩日共查獲24名外籍坐檯女子 。（圖／移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊提供）

▲▼ 移民署破獲跨國色情仲介集團，兩日共查獲24名外籍坐檯女子 。（圖／移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊2024年11月接獲舉報，指稱有犯罪集團窩藏許多泰國籍女子於嘉義縣、市民宅內，並由集團成員接送從事脫衣陪酒，專案人員連續2晚持搜索票兵分多路執行搜索，查獲24名泰國籍非法坐檯女子，拘提2名集團成員，並查扣不法所得38萬餘元，並將薛姓、孫姓等19名非法仲介集團成員移送嘉義地檢署，檢方調查後日前將全案提起公訴。

▲▼ 移民署破獲跨國色情仲介集團兩日共查獲24名外籍坐檯女子 。（圖／移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊提供）

經專案小組調查，非法仲介集團透過泰國經紀人或利用手機通訊軟體，招攬及協助泰國女子入境臺灣，藏匿於民宅內，由集團專人管理、指派及接送至嘉義某音樂會館及KTV酒店等2處從事坐檯陪酒，部分坐檯女子沒有底薪，僅能靠脫衣、供客人觸摸等猥褻方式收取小費；另有部分女子坦承會由客人帶出場從事性交易，以賺取更多現金。集團旗下的外籍坐檯女子為了賺錢而作風大膽，吸引了大批客人前往消費尋樂，非法集團也因此收入滿盈。

▲▼ 移民署破獲跨國色情仲介集團兩日共查獲24名外籍坐檯女子 。（圖／移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊提供）

專案小組在蒐證時發現，其中1間會館相當小心只接熟客，且會館內的少爺接到熟客的電話後，會先探頭查看四周才敢開啟大門。在專案人員連日觀察掌握少爺的開門時機及仲介集團運作方式後，聯合友軍單位出動35名執法人員共同查緝，專案人員於執行搜索當日偽裝埋伏得宜，伺機發動突襲，成功查獲外籍女子非法坐檯陪酒等不法情事。

嘉義縣專勤隊隊長羅金定表示，政府歡迎全球旅客來臺旅遊，但呼籲切勿從事與許可目的不符之活動或工作，以免觸法遭驅逐出國，未來更面臨遭禁止入臺三年至五年，得不償失。國人也不要貪圖一時之便，非法聘僱外來人口從事工作，將違反就業服務法，最高可處新臺幣75萬元罰鍰；非法仲介行為，最高可處50萬元，意圖營利者恐面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。

▲▼ 移民署破獲跨國色情仲介集團兩日共查獲24名外籍坐檯女子 。（圖／移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊提供）

移民署將持續會同轄區友軍單位加強查緝，溯源打擊幕後不法仲介集團，杜絕非法僱用及剝削行為，展現政府執法決心。民眾若有發現任何非法僱用或仲介外來人口從事違法（規）之情資，歡迎踴躍向移民署各專勤隊或各執法機關檢舉，共同打擊不法，維護社會治安。

01/07 全台詐欺最新數據

快訊／台積電超旺！2025全年營收3.81兆　刷歷史新高
席開50桌豪門婚翻臉！　財產大清算
快訊／3月大女嬰疑趴睡致死！鄰居幫照料　媽不忍苛責
OL喝「甜甜1杯水」昏迷2天！醒來下體留分泌物　驚遭性侵
馬英九曬馬年掛曆！背後「嘴對嘴激情照」網全歪樓
24女賣淫被抄　包廂火辣畫面曝
還沒冷完「今晚明晨急凍探6度」　再一波冷氣團接力

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘉義一名人夫阿偉（化名）因懷疑妻子與鄰居有染，尾隨妻子外出，卻意外捕捉到2人將車停在路邊車震，立刻持手電筒與手機拍下過程，反遭提告無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪。但法官認為，阿偉為了自身配偶權，錄下10幾秒的車內畫面以佐證，並非無故竊錄，一審判決阿偉無罪。

