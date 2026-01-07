　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

▲▼ 高雄市長初選最新民調曝！賴瑞隆互比、對比衝第一，3對手發聲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長初選最後倒數，許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺（由左至右）把握機會與市民互動。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選下週將進行電話民調，在最後關鍵時刻，4位候選人邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑抓緊時間與市民接觸，做最後衝刺。根據最新一份曝光的封關前民調顯示，在4戰將之中，邱議瑩在對比及互比方面都保持第一名領先，而4戰將也皆勝過國民黨高雄市長候選人柯志恩。對此份民調，4人也做出回應。

《鏡報》今日公佈一份綠營內部人士所做的封關前最新民調，在對比式民調部分，邱議瑩比柯志恩為51.8%與27.6%；許智傑比柯志恩為49.4％與30.1%；賴瑞隆比柯志恩為49.2％與30.1%；林岱樺比柯志恩為46.7%與23.5%，4人對上柯志恩都是大幅領先狀態，並以邱議瑩最高。

在互比式民調部分，邱議瑩以20.8％的支持度位居第一，其次為林岱樺的18.5%，賴瑞隆疑受到家人爭議影響，位居第三名，支持度18.0%，最後則是許智傑的8.3%，未表態為34.4％。

▲▼ 高雄市長初選封關前民調有變化！邱議瑩衝第一　4人皆勝柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長初選封關前民調有變化！邱議瑩、許智傑回應最新看法。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄市長初選封關前民調有變化！邱議瑩衝第一　4人皆勝柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於最新民調數字出爐，邱議瑩表示，謝謝市民朋友對她的支持跟肯定，其實這份民調應該是封關前最後一份公佈的民調，她還是會持續平常心，把它列入參考，剩下最後幾天要一直不斷的努力勇往直前，希望到最後真正民調出來時，她還是持續領先第一名。

許智傑回應表示，其他民調公司數據會納入參考，不過，最近他委託趨勢民調做的結果，都在1%的誤差範圍內，而且他上升幅度最大，請市民支持基層最強最沒有爭議性的許智傑，最能在大選中贏得勝選。

賴瑞隆則指出，初選最後幾天，我們就是全力衝刺；至於坊間流傳與我們所掌握狀況有落差的民調資料，則參考就好，也希望各陣營秉持君子之爭，我們也會持續盡力和民眾接觸，市民的反應和支持就是我們最重要的民意。

至於林岱樺，對於此份封關前民調則尚未做出回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

張啓楷：若當選將推國中小營養午餐免費、65歲長者健保費全額補助

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨：議會會期後會有完整結果

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

張啓楷：若當選將推國中小營養午餐免費、65歲長者健保費全額補助

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨：議會會期後會有完整結果

專訪／35歲郭書瑤單身7年認「想領養小孩」進度曝光　親揭家人反應

撐過半年生死關　加護病房裡的生日願望：我要健康出院

1個人吃鍋錯了嗎？韓女「願付2人份」仍遭趕　老闆冷回：下次再來

台灣人打醫美僅次於韓國！尤其最愛雷射、煥膚類療程

冬天洗鴛鴦浴「男友狂拒絕」　真相太真實！一票苦主：真的沒辦法

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

黃曉明舊愛直播關濾鏡！　網抓包「牆壁在動」酸爆：住在異空間吧

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

熊霓瘦身有成「內衣全換新」 　剪30公分短髮燦笑「回頭率變高」

【旅遊悲劇】旅遊倫敦時出事　手機直接被蒙面人搶走！

政治熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

失聯飛官剛蜜月歸建2天！與上士妻服役花蓮基地

曝辛柏毅呼叫「高度一直在下降」　空軍：但還無法證明他有跳傘

F16飛官墜海　潛水教練：沒防寒衣2小時就發抖

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

點空軍F-16V失事記者會3重點　媒體人痛批：這種情況是讓教官玩命?

辛柏毅度蜜月返台4天出事　隊長：去冰島、芬蘭是他一輩子夢想

F-16飛官失事失聯　國民黨團轟賴政府：拿國軍官兵性命當人肉盾牌

F-16夜航兩殺手「空間迷向、操控撞地」　空軍：辛柏毅該做的都做了

辛柏毅F-16V失事關鍵60秒！　一圖還原完整時序

空軍令F-16停飛！督察長哽咽籲國人替辛柏毅祈福　最新搜救兵力曝

絕口不提F-16飛官失事　鄭麗文中常會狂讚蔡正元頒實踐一等獎章

辛柏毅墜海失蹤　揭密F-16夜訓死亡陷阱

LIVE／飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯　空軍10：00說明狀況

更多熱門

相關新聞

小橘書有效嗎？　用數據檢視台灣民眾的韌性準備

小橘書有效嗎？　用數據檢視台灣民眾的韌性準備

台灣政府於近期以小橘書的方式，全面發放防災手冊給全台的民眾，透過紙本發送的方式，希望盡力讓所有台灣民眾都有機會接觸到防災相關資訊並進行準備。從政策方向來看，相較於前幾年被詬病的只有電子檔版本（且只有幾萬人下載）來看，以紙本全體發送無疑是能讓更多人接觸到這個資訊的方向。紙本也可避免民眾在緊急斷電的時候，仍能夠在離線的情況下將小橘書當工具書立刻查找使用。

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

F-16戰機花蓮外海失聯　賴清德盼平安歸來：請全體國人一起集氣

F-16戰機花蓮外海失聯　賴清德盼平安歸來：請全體國人一起集氣

王世堅受訪籲柯文哲別講流氓話　路過小朋友嗨喊：唱沒出息的人！

王世堅受訪籲柯文哲別講流氓話　路過小朋友嗨喊：唱沒出息的人！

關鍵字：

高雄初選邱議瑩民進黨市長民調政治競爭

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面