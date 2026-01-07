民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

▲高雄市長初選最後倒數，許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺（由左至右）把握機會與市民互動。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選下週將進行電話民調，在最後關鍵時刻，4位候選人邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑抓緊時間與市民接觸，做最後衝刺。根據最新一份曝光的封關前民調顯示，在4戰將之中，邱議瑩在對比及互比方面都保持第一名領先，而4戰將也皆勝過國民黨高雄市長候選人柯志恩。對此份民調，4人也做出回應。

《鏡報》今日公佈一份綠營內部人士所做的封關前最新民調，在對比式民調部分，邱議瑩比柯志恩為51.8%與27.6%；許智傑比柯志恩為49.4％與30.1%；賴瑞隆比柯志恩為49.2％與30.1%；林岱樺比柯志恩為46.7%與23.5%，4人對上柯志恩都是大幅領先狀態，並以邱議瑩最高。

在互比式民調部分，邱議瑩以20.8％的支持度位居第一，其次為林岱樺的18.5%，賴瑞隆疑受到家人爭議影響，位居第三名，支持度18.0%，最後則是許智傑的8.3%，未表態為34.4％。

▲▼高雄市長初選封關前民調有變化！邱議瑩、許智傑回應最新看法。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於最新民調數字出爐，邱議瑩表示，謝謝市民朋友對她的支持跟肯定，其實這份民調應該是封關前最後一份公佈的民調，她還是會持續平常心，把它列入參考，剩下最後幾天要一直不斷的努力勇往直前，希望到最後真正民調出來時，她還是持續領先第一名。

許智傑回應表示，其他民調公司數據會納入參考，不過，最近他委託趨勢民調做的結果，都在1%的誤差範圍內，而且他上升幅度最大，請市民支持基層最強最沒有爭議性的許智傑，最能在大選中贏得勝選。

賴瑞隆則指出，初選最後幾天，我們就是全力衝刺；至於坊間流傳與我們所掌握狀況有落差的民調資料，則參考就好，也希望各陣營秉持君子之爭，我們也會持續盡力和民眾接觸，市民的反應和支持就是我們最重要的民意。

至於林岱樺，對於此份封關前民調則尚未做出回應。