撿到皮夾辯「口袋沒拉鍊又掉了」　高雄男挨告侵占賠了1萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子小豪（化名）前年4月間在彈珠店撿到一個皮夾，但他聲稱原本要把皮夾拿去派出所，因為口袋沒有拉鍊，中途不慎遺失。高雄地院法官日前審理之後，認為小豪沒有為自己的主張提出相關證據，應當為事後卸責之詞，考量到他已經賠償失主8000元，最終依犯侵占遺失物罪判處他罰金2000元。也就是說，小豪因為此案，共計倒賠了1萬元。

▲小豪在彈珠店撿到皮夾，但他聲稱皮夾在前往派出所的途中掉了。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪2024年4月間與友人一起前往高雄市一間彈珠店消費，他在地上撿到一個皮夾，裡面有現金3000元及證件。檢方認為小豪沒有將皮夾送交派出所，反而意圖占為己有，訊後依法將他起訴。

但小豪辯稱，他撿到皮夾時有詢問旁邊的人，沒有人知道失主是誰，他就把皮夾放在機台上繼續玩彈珠，結束之後才想到要把皮夾送交派出所，無奈口袋沒有拉鍊，等到了派出所，他才發現皮夾在中途掉了。

高雄地院法官認為，雖然小豪聲稱是前往派出所的途中不慎遺失皮夾，但他至今都沒有提出相關證據，僅憑空言所辯，無非是事後卸責之詞，不足採信。

法官表示，考量到小豪已經與失主達成調解，並如數給付調解金額8000元，最終依犯侵占遺失物罪，判處他罰金2000元，得易服勞役2日，全案仍可上訴。