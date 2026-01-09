證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

記者崔至雲／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲今（9日）下午將拜會立法院長韓國瑜，原傳出民進黨立委王世堅也主動表達要一同參與，不過，王事後受訪時表示，自己絕對沒有主動，是韓國瑜辦公室打來邀約的，為避免模糊焦點，他將不出席，並對韓表達歉意。韓國瑜今表示，昨天有打給王世堅，特別邀請他，「造成他困擾，我很不好意思，但是我還是要重申一遍，主動邀請是我，王世堅委員是一個有情有義的人，他也願意接受，如此而已」。

▲韓國瑜回應主動邀約王世堅。（圖／記者陳煥丞攝）



柯文哲上周「復出」，久違現身立法院拜會朝野黨團，請託《人工生殖法》修法能將代理孕母入法，完成黨籍立委陳昭姿的心願。柯文哲今下午接續拜會韓國瑜，屆時將觸及人工生殖法議題；有趣的是，柯、韓兩人為台北市政府時期上司與部屬，而2人的另一位「舊識」、民進黨立委王世堅，傳出也主動表達要一同參與拜會敘舊。

不過經《ETtoday新聞雲》記者昨傍晚詢問王世堅明日是否要跟柯文哲、韓國瑜見面時，王世堅困惑地問，「有柯文哲嗎？」記者再詢問，聽聞您主動提要一起？王世堅激動地否認，「我沒有主動！我怎麼會主動提？怎麼這樣？那這樣我不去，對不起，這樣我不去」。

今早韓國瑜受訪表示，昨天有打給王世堅，特別邀請他，「因為他是一個有情有義的，我們台灣人情味很濃厚的社會」，今天柯文哲要來，當年一起在台北市政府，王世堅跟他還有柯文哲大家有機會共聚一堂。

韓國瑜說，大家有機會共處一堂，柯文哲要來拜訪，他就邀王世堅，一起來接待他，就是如此而已，「所以我特別跟王世堅委員，也等於是跟他致意一下，造成他困擾，我很不好意思，但是我還是要重申一遍，主動邀請是我，王世堅委員是一個有情有義的人，他也願意接受，如此而已」。