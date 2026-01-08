日中關係與印太局勢座談：台灣在美日安保支撐下　成印太關鍵樞紐

▲美國總統川普和日本首相高市早苗。（資料照／達志影像）



記者陶本和／台北報導

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今（8）日於台大校友會館舉辦「2026日中關係與印太局勢」座談會。針對日本高市早苗政府明確將「台灣有事」納入「存立危機事態」後所引發的區域安全連鎖反應，陸研中心主任林子立指出，日中關係已從雙邊摩擦升高為全領域的結構性對峙，而台灣在美日安保體系支撐下，正逐步成為印太地區守護民主與現狀秩序的關鍵樞紐。值得注意的是，本次座談也邀請美國在台協會（AIT）政治組組長與兩位日本台灣交流協會主任級人士參與相關閉門會談，就區域安全與台日合作議題進行意見交換。

陸委會副主委沈有忠表示，日本高市早苗首相將「台灣有事」納入「存立危機事態」後，中國大陸隨即採取複合性施壓，顯示日中關係已不再只是雙邊互動，而是牽動台海安全、第一島鏈穩定與整體印太和平的關鍵變數。他指出，近期中國大陸在台海周邊的大規模軍演，並與俄羅斯、北韓形成軍事動向上的連動，加上北韓飛彈試射與俄方在北方四島周邊演訓，使第一島鏈國家同時面臨多向度安全壓力。

沈有忠強調，海上灰色地帶衝突已成為威權國家常態化手段，對象不僅是台灣，也涵蓋日本與菲律賓等國，面對此一情勢，台灣增加國防預算、提升自我防衛能力絕對有其必要性，而第一島鏈國家也需要進一步深化資訊共享、海上執法協調與安全合作，共同捍衛台海現狀與印太區域的和平穩定。

國立中正大學政治系教授蔡榮祥指出，日本首相高市早苗將「台灣有事」明確連結至日本「存立危機事態」，象徵日本對台海安全的立場已出現「有條件的戰略清晰化」，此舉隨即引發中國強烈反彈。中國不僅透過海警船侵擾尖閣諸島、軍機火控雷達照射等灰色地帶行動對日施壓，亦重提「琉球地位未定論」進行認知戰，試圖動搖日本內部與美日同盟基礎。

他認為，這類脅迫手段反而在日本國內產生明顯的「聚旗效果」，推升高市內閣支持度，並正當化日本加速西南諸島軍事部署與提高國防預算。蔡榮祥強調，中國的強硬作法不僅未迫使日本退讓，反而催化日本防衛正常化，並促使台灣、日本、菲律賓在安全層面形成更緊密的區域連動，構成中國最不願見到的戰略反效果。

▼日本首相高市早苗在韓國慶州與中國國家主席習近平會談前握手。（資料照／路透）



成功大學政治系教授王宏仁指出，高市早苗上任後推動安保三文件修正，並非突發轉向，而是回應中國、北韓軍事能力提升及中俄合作深化的結構性變化，日本正從過去偏向事後支援的角色，轉為更主動回應區域事態的安全定位。他分析，2026年將是日本安保政策「制度化、不可逆化」的關鍵階段，但此一轉向也同步引發中國持續施壓，並對中日韓互動產生外溢效應。

王宏仁強調，高市內閣除面臨外部安全挑戰外，亦須承受國內經濟現實壓力，包括央行升息對防衛預算與財政平衡的衝擊，未來能否在維持高民意支持的同時，讓民眾感受到經濟面向的穩定與改善，將是其政策能否站穩的關鍵考驗。

中山大學政治學研究所所長陳宗巖指出，近期日本將「台灣有事」納入存亡危機事態、美國新版國安戰略，以及美軍在委內瑞拉的跨區軍事行動，共同改變中國對台動武的成本—利益計算。

陳宗巖分析，這些發展一方面降低中國評估武統成功的機率，另一方面大幅推升軍事、政治與經濟代價，同時也削弱「和平統一」在台灣社會的吸引力。在美日聯防強化、西南諸島基地化部署，以及美軍展現快速干預能力的背景下，中國對台動武的風險顯著上升，短期內更可能採取審慎保守態度，台海局勢大致維持現狀。



東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗指出，高市早苗提出「台灣有事即日本有事」，反映日本已基於地緣安全現實，將台海正式視為攸關自身安全的制度性議題，而非單純對外關切。他強調，中國以「安全困境」包裝其軍事擴張同時指責是日本挑釁，同時透過「前提政治」持續對周邊國家施壓，台日安全連動正源於此一現實。在美日安保體系強化、盟友被要求共同承擔責任的趨勢下，洪浦釗指出，台灣不能僅期待外援，而必須展現清楚的自我防衛意志，才能與民主盟友共同維繫印太區域的安全與穩定。

與會者一致指出，2026年的印太局勢已由零星衝突轉為結構性對峙，日中關係在日本完成安保制度深化之前，短期內難以回到低張力狀態。台海安全已明確成為牽動第一島鏈與印太穩定的關鍵節點，不再只是區域性議題。

多位與談人強調，在美日安保體系持續升級的背景下，台灣若能同步展現自我防衛決心、深化民主韌性，並與理念相近國家形成實質協作，將不僅是被動的安全承受者，而是印太區域維持現狀與秩序的重要穩定力量。