　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日中關係與印太局勢座談：台灣在美日安保支撐下　成印太關鍵樞紐

▲▼ 美國總統川普和日本首相高市早苗。（圖／達志影像）

▲美國總統川普和日本首相高市早苗。（資料照／達志影像）

記者陶本和／台北報導

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今（8）日於台大校友會館舉辦「2026日中關係與印太局勢」座談會。針對日本高市早苗政府明確將「台灣有事」納入「存立危機事態」後所引發的區域安全連鎖反應，陸研中心主任林子立指出，日中關係已從雙邊摩擦升高為全領域的結構性對峙，而台灣在美日安保體系支撐下，正逐步成為印太地區守護民主與現狀秩序的關鍵樞紐。值得注意的是，本次座談也邀請美國在台協會（AIT）政治組組長與兩位日本台灣交流協會主任級人士參與相關閉門會談，就區域安全與台日合作議題進行意見交換。

陸委會副主委沈有忠表示，日本高市早苗首相將「台灣有事」納入「存立危機事態」後，中國大陸隨即採取複合性施壓，顯示日中關係已不再只是雙邊互動，而是牽動台海安全、第一島鏈穩定與整體印太和平的關鍵變數。他指出，近期中國大陸在台海周邊的大規模軍演，並與俄羅斯、北韓形成軍事動向上的連動，加上北韓飛彈試射與俄方在北方四島周邊演訓，使第一島鏈國家同時面臨多向度安全壓力。

沈有忠強調，海上灰色地帶衝突已成為威權國家常態化手段，對象不僅是台灣，也涵蓋日本與菲律賓等國，面對此一情勢，台灣增加國防預算、提升自我防衛能力絕對有其必要性，而第一島鏈國家也需要進一步深化資訊共享、海上執法協調與安全合作，共同捍衛台海現狀與印太區域的和平穩定。

國立中正大學政治系教授蔡榮祥指出，日本首相高市早苗將「台灣有事」明確連結至日本「存立危機事態」，象徵日本對台海安全的立場已出現「有條件的戰略清晰化」，此舉隨即引發中國強烈反彈。中國不僅透過海警船侵擾尖閣諸島、軍機火控雷達照射等灰色地帶行動對日施壓，亦重提「琉球地位未定論」進行認知戰，試圖動搖日本內部與美日同盟基礎。

他認為，這類脅迫手段反而在日本國內產生明顯的「聚旗效果」，推升高市內閣支持度，並正當化日本加速西南諸島軍事部署與提高國防預算。蔡榮祥強調，中國的強硬作法不僅未迫使日本退讓，反而催化日本防衛正常化，並促使台灣、日本、菲律賓在安全層面形成更緊密的區域連動，構成中國最不願見到的戰略反效果。

▼日本首相高市早苗在韓國慶州與中國國家主席習近平會談前握手。（資料照／路透）

▲▼日本首相高市早苗在韓國慶州與中國國家主席習近平會談前握手。（圖／路透）

成功大學政治系教授王宏仁指出，高市早苗上任後推動安保三文件修正，並非突發轉向，而是回應中國、北韓軍事能力提升及中俄合作深化的結構性變化，日本正從過去偏向事後支援的角色，轉為更主動回應區域事態的安全定位。他分析，2026年將是日本安保政策「制度化、不可逆化」的關鍵階段，但此一轉向也同步引發中國持續施壓，並對中日韓互動產生外溢效應。

王宏仁強調，高市內閣除面臨外部安全挑戰外，亦須承受國內經濟現實壓力，包括央行升息對防衛預算與財政平衡的衝擊，未來能否在維持高民意支持的同時，讓民眾感受到經濟面向的穩定與改善，將是其政策能否站穩的關鍵考驗。

中山大學政治學研究所所長陳宗巖指出，近期日本將「台灣有事」納入存亡危機事態、美國新版國安戰略，以及美軍在委內瑞拉的跨區軍事行動，共同改變中國對台動武的成本—利益計算。

陳宗巖分析，這些發展一方面降低中國評估武統成功的機率，另一方面大幅推升軍事、政治與經濟代價，同時也削弱「和平統一」在台灣社會的吸引力。在美日聯防強化、西南諸島基地化部署，以及美軍展現快速干預能力的背景下，中國對台動武的風險顯著上升，短期內更可能採取審慎保守態度，台海局勢大致維持現狀。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗指出，高市早苗提出「台灣有事即日本有事」，反映日本已基於地緣安全現實，將台海正式視為攸關自身安全的制度性議題，而非單純對外關切。他強調，中國以「安全困境」包裝其軍事擴張同時指責是日本挑釁，同時透過「前提政治」持續對周邊國家施壓，台日安全連動正源於此一現實。在美日安保體系強化、盟友被要求共同承擔責任的趨勢下，洪浦釗指出，台灣不能僅期待外援，而必須展現清楚的自我防衛意志，才能與民主盟友共同維繫印太區域的安全與穩定。

與會者一致指出，2026年的印太局勢已由零星衝突轉為結構性對峙，日中關係在日本完成安保制度深化之前，短期內難以回到低張力狀態。台海安全已明確成為牽動第一島鏈與印太穩定的關鍵節點，不再只是區域性議題。

多位與談人強調，在美日安保體系持續升級的背景下，台灣若能同步展現自我防衛決心、深化民主韌性，並與理念相近國家形成實質協作，將不僅是被動的安全承受者，而是印太區域維持現狀與秩序的重要穩定力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩開詭連號！　「二獎一注獨得」
輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓
北北基桃TPASS月票斷炊？　台北市解答了
被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日中關係與印太局勢座談：台灣在美日安保支撐下　成印太關鍵樞紐

挨批冷處理F-16V辛柏毅失聯案！監察院啟動「自動調查」

北北基桃TPASS月票斷炊？　台北市：現有經費到6月

柯文哲拜會韓國瑜「主動」喊+1？　王世堅氣炸否認：這樣我就不去

幕後／柯文哲明拜會韓國瑜　傳王世堅也+1要來會老友

ET民調／2026台南市長民進黨對決謝龍介　陳亭妃、林俊憲支持度差距3.3％

內政部公布114年下半年租金統計　中位數8500元、6成行政區未成長

陳培瑜連兩周夜排議場！　民進黨團幹部輪班拚明日院會搶先遞案

退役校級軍官赴陸改許可制？陸委會闢謠：絕對沒有這件事！

國軍：F-16已完成防撞地系統整合　預計2027年全數完成升級

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

台中21.4萬學子受惠　盧秀燕：公立國中小營養午餐全面免費

日中關係與印太局勢座談：台灣在美日安保支撐下　成印太關鍵樞紐

挨批冷處理F-16V辛柏毅失聯案！監察院啟動「自動調查」

北北基桃TPASS月票斷炊？　台北市：現有經費到6月

柯文哲拜會韓國瑜「主動」喊+1？　王世堅氣炸否認：這樣我就不去

幕後／柯文哲明拜會韓國瑜　傳王世堅也+1要來會老友

ET民調／2026台南市長民進黨對決謝龍介　陳亭妃、林俊憲支持度差距3.3％

內政部公布114年下半年租金統計　中位數8500元、6成行政區未成長

陳培瑜連兩周夜排議場！　民進黨團幹部輪班拚明日院會搶先遞案

退役校級軍官赴陸改許可制？陸委會闢謠：絕對沒有這件事！

國軍：F-16已完成防撞地系統整合　預計2027年全數完成升級

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

寒冬流鼻水？中國傳「鼻病毒」確診率大增　無特效藥、疫苗

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

快訊／北檢掃蕩太子集團拘提約談11人　商務公司老闆被移送

7年老遊戲祭一折特價賣爆！Steam玩家瘋搶銷百萬衝排行榜

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

政治熱門新聞

F-16V失聯案　監察院啟動自動調查

北北基桃TPASS斷炊？北市經費到6月

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

柯文哲拜會韓國瑜「主動」喊+1？　王世堅氣炸否認：這樣我就不去

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲定的不是兩年條款

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

日中關係與印太局勢座談：台灣在美日安保支撐下　成印太關鍵樞紐

幕後／柯文哲明拜會韓國瑜　傳王世堅也+1要來會老友

ET民調／2026台南市長民進黨對決謝龍介　陳亭妃、林俊憲支持度差距3.3％

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

民進黨高雄市長初選最新民調！邱議瑩衝第1

不滿陳昭姿沒辭？　林國成：「考試不及格的要留任」這什麼邏輯？

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

內政部公布114年下半年租金統計　中位數8500元、6成行政區未成長

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」！

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

全台最大「我家牛排」插旗高雄

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

結婚當天拿刀刺向新郎！陸劇女神哭到中斷拍攝

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

板橋公車擂台賽！82歲翁連轟18拳猛灌司機

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面