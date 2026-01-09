南韓濟州島破獲多起「茶葉包裝」毒品　海警研判疑似來自台灣

▲南韓濟州島沿岸多次發現裝有毒品K他命的茶葉包裝袋，疑似來自台灣。（圖／濟州地方海洋警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州島海警透露，濟州島沿岸連續發現多起以「茶葉包裝」偽裝的K他命毒品，懷疑與去年7月在台灣西部海域發生的大規模毒品漂流遺失事件高度相關，目前正與台灣當局合作追查真相。南韓海警強調，這些毒品尚未在本地流通，將全力守護「無毒濟州島」清淨海域。

根據《韓聯社》，南韓濟州地方海洋警察廳今（9）日指出，自從去年9月起，海警在濟州島沿岸陸續發現K他命毒品，最早是在西歸浦市城山邑新陽里海灘發現20公斤，且包裝均以綠色與銀色茶葉包進行偽裝。經過初步調查，這些毒品與台灣西部海域去年7月初發生的毒品漂失事故高度相關。

當時，約有140公斤的K他命在海上漂流，由台灣當局發現，但未找到與販運犯罪組織相關的線索。

濟州島海警指出，透過毒品的包裝形式與種類進行比對，推測部分漂失的毒品可能順著海流漂至濟州島沿岸。此外，南韓海警已利用監視器畫面以及周邊通行船隻航跡進行分析，但尚未發現與國內犯罪組織的直接關聯。

K他命屬於麻醉性藥物，吸入過量可能造成幻覺、記憶受損等症狀，屬新型管制毒品。為防止海上毒品流入，濟州島海警結合民間、政府與軍方展開聯合搜查，截至目前分為17次回收，共計34公斤的毒品，地點涵蓋濟州市濟州港、涯月邑、朝天邑、舊左邑等，以及西歸浦市城山邑廣峙其海灘等。

濟州島海警官員表示，經初步調查，這些毒品尚未進入本地或外地市場流通，將持續與台灣等海外執法機構保持緊密合作，強化海上監控與攔截，確保濟州島海域保持清淨無毒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸食毒品有害身體健康！



