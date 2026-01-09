馬斯克再度預言：南韓未來「恐遭北韓統一」　不費一兵一卒

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日在播客節目《Moonshots》指出，南韓正面臨全球最嚴重的人口斷層問題。他警告，若目前出生率持續低迷，南韓人口經過三代繁衍以後可能僅剩現今的3%，甚至北韓（朝鮮）未來可能無須耗費一兵一卒，就能輕易南下統一南韓。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，馬斯克登上美國企業家戴曼迪斯（Peter H. Diamandis）的播客節目《Moonshots》第220集，該集於當地時間本月7日對外公開，針對人類與未來、人工智慧（AI）、人口問題進行深度討論。他分析，衡量人口健康的一個指標，是成人尿布的數量是否超過嬰兒尿布。

馬斯克表示，南韓早已超過這個臨界點，顯示人口結構嚴重失衡。他進一步指出，南韓的合計生育率僅0.75人，遠低於維持人口穩定所需的2.1人，若以現行趨勢推算，三代後人口將減少至27分之1，僅剩目前規模約3%。

馬斯克強調，這種人口崩壞將為國家帶來嚴重的安全隱憂。他直言，「北韓不必發動攻擊，只要能夠走過來就行。」

他引用過往言論表示，南韓的人口下降速度在全球名列前茅，甚至與香港並列。他曾於2024年在社群媒體指出，「南韓每三代將消失3分之2的人口，這是人口崩壞。」

此外，馬斯克也將人口問題視為全球性的挑戰，並曾多次呼籲重視生育率與人口結構問題。他在節目談到，人口減少不僅影響經濟與社會，也可能改變地緣政治格局。他也認為，人口與技術演進將密切影響未來世代的生存環境。