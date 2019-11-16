【最終名單】張顯耀慘被刷掉！　國民黨不分區立委投票結果出爐

記者徐政璿／台北報導

國民黨15日召開臨時中常會調整不分區名單，16日召開中央委員會，列入不分區名單的34名候選人在會中自我介紹一分鐘，最後由210名中央委員投票決定。根據最後投票結果，排名第17位的前陸委會副主委張顯耀獲得57張同意票，106張不同意票，成為唯一被刷掉的不分區立委提名人，預計由排名第18位的國民黨全國黨代表牛春茹遞補。

▲國民黨不分區立委。（圖／國民黨提供，點圖放大）



根據投票規則，每一位中央委員可對34名不分區候選人勾選「同意票」或「不同意票」，採不記名投票，若不分區候選人的「不同意票」達二分之一，提名資格將會被撤銷。本次中央委員出席人數189位，若獲得95張「不同意票」，不分區資格即被取消。

國民黨15日召開臨時中常會調整名單，刪除前立委邱毅，具財經專長的曾銘宗改列第1名，前警大教授葉毓蘭排第2名，有法律專長的前立委李貴敏排第3名，前總統府發言人陳以信順利擠進第10名，黨主席吳敦義退到第14名，挺韓的台南市議員謝龍介也移至第15名，前陸委會副主委張顯耀排第17名。

黨內人士分析，2020年立委選舉的變數相當大，靠著台北市長柯文哲的能量，台灣民眾黨估可以拿3至5席，親民黨有黨主席宋楚瑜親征總統，也可拿約4至6席，若是如此，國民黨的政黨票應勢必被壓縮，不分區安全席次從15席下修至13席，吳敦義排名第14位確實在安全名單邊緣。

國民黨不分區最終名單：

1. 國民黨現任立委曾銘宗

2. 前警大教授葉毓蘭

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前行政院發言人鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 屏東縣黨部主委廖婉汝

8. 前立委翁重鈞

9. 高盛集團前總裁吳怡玎

10. 前總統府發言人陳以信

11. 中常委張育美

12. 中常委李德維

13. 台商溫玉霞

14. 黨主席吳敦義

15. 台南市議員謝龍介

16. 救國團主任葛永光的妻子車宜靜

17. 前陸委會副主委張顯耀（被刷掉）

18. 國民黨全國黨代表牛春茹

19. 國民黨中常委范成連

20. 心理諮商師李玉蟬

21. 國民黨中常委曾文培

22. 前台北榮總護理部主任王桂芸

23. 台北醫學大學附設醫院家醫科醫師謝瀛華

24. 國民黨中常委侯佳齡侯佳齡

25. 中華民國退休警察協會總會長耿繼文

26. 會計師邱素蘭

27. 台灣勞工總工會理事長王裕文

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 前立委張慶忠之子、會計師張智倫

30. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕

31. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章

32. 懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如

33. 中國醫藥大學護理系教授黃璉華

34. 國民黨組發會主委林有志

其他人也看了這些...

►國民黨最新不分區／吳敦義擺第14 張顯耀入榜列第17

►不分區名次改排14 吳敦義：這2年多我是最窮最苦的黨主席

►馬系、連系人馬擠進前12安全名單 挺韓的謝龍介移至第15名



►白白胖胖也是一種美