蔡英文酸柯韓：政治真的沒有那麼難！腳踏實地、被質疑就講清楚

記者蔣婕妤／高雄報導

2020總統大選進入倒數，力拚連任的總統蔡英文的副手確定由前行政院長賴清德出戰，將在17日早上9點召開記者會正式宣布。「蔡賴配」登場前夕，競選總部16日在高雄成立，兩人也合體造勢。蔡英文致詞時火力全開，大酸台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜，「政治真的不能！」只要腳踏實地、認真努力，被質疑就講清楚，就會得到人民支持。

▲蔡英文總統高雄競選總部成立。（圖／記者洪正達攝）

蔡英文高雄競總成立大會將在16日下午四點登場。出席大咖包含總統府祕書長陳菊、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁。賴清德傍晚六點上台致詞，迎接蔡英文大進場，兩人再度合體。眾所關注的「蔡賴配」則預計在17日一早正式召開記者會對外公布。

蔡英文致詞時表示，進場的時候，感受到高雄鄉親的熱情，她了解大家支持的不只是民進黨，也不只是支持自己，而是支持台灣主權，在六都當中，競選總部的成立，第一個選在高雄，因為高雄實在太重要了，這次選舉高雄最具指標性，高雄贏全台灣就會贏，「高雄人你準備好了沒？要不要大贏？」

蔡英文致詞時火力全開，引用柯文哲名言「政治真的不難」大酸柯文哲和韓國瑜。她提到韓國瑜一直講不清楚國家機器，這種是不是「有跟沒有之間」，「有就有沒有就沒有，被討厭就好好解釋，被質疑就講清楚，腳踏實地、清清白白、努力認真，就會得到人民的支持，政治真的沒有那麼難。」

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