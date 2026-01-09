　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

走私50億雙獅地球海洛因磚　竹聯「豆漿」腦癌病逝北榮享年57歲

記者邱中岳／台北報導

新北市刑大與林口分局4年前在泰山區一處倉庫查獲1172塊雙獅地球海洛因磚，總計446.8公斤初估市價約50億元，並鎖定幕後的竹聯幫和堂金主級幹部，綽號「豆漿」的林姓男子，林案發後一度逃亡海外，因罹患腦癌在2025年6月份表達投案意願，返台後就一直在北市榮總保外就醫，卻在8日驚傳病逝，享年57歲。

警方在2021年間，破獲台灣史上最大宗海洛因毒品案，起初由新北市林口分局警員巡邏時，發現泰山區一處倉庫出入人員不像工人，門口還時常停放高級進口轎車，懷疑內部從事不法勾當，後由新北地檢署指揮新北刑大等單位偵辦，在工廠內的2500支木材內，查獲藏於其中的1172塊雙獅地球海洛因磚。

▲▼新北地檢署指揮新北市刑大等司法警察機關緝獲毒梟運輸海洛因磚1172塊（共重約446.8公斤、市價約新台幣50億元），並瓦解運輸販賣毒品之犯罪組織，成功阻斷毒品流入市面通路。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市檢警破獲台灣史上最大宗毒品海洛因磚案，幕後主使「豆漿」2025年6月份投案。（圖／記者許靖騏攝）

警方接連逮捕巫姓男子販毒組織等7人，經追查發現幕後主嫌，為現年57歲綽號「豆漿」的竹聯幫和堂幹部林秉豐；但林男得知遭檢警鎖定後，立即逃往高雄一帶，並搭乘漁船逃往中國大陸地區藏匿；近年不斷透過友人，向新北刑大表達有投案意願，但最終卻都不了了之。

據悉，「豆漿」在中國四處藏匿4年，發現自己罹患腦癌，並且病情嚴重治療困難，2025年6月份透過友人聯繫刑事局及大安分局，表達回台投案意願，隨即入境台灣後遭警方逮捕，新北刑大將他移送新北地檢署偵辦，檢方偵訊林男坦承犯行，但因罹病，目前已獲保外就醫。

▲▼新北地檢署指揮新北市刑大等司法警察機關緝獲毒梟運輸海洛因磚1172塊（共重約446.8公斤、市價約新台幣50億元），並瓦解運輸販賣毒品之犯罪組織，成功阻斷毒品流入市面通路。（圖／記者許靖騏攝）

林秉豐在返台之後，因為腦癌病症嚴重，所以並沒有在監所收容，一直以保外就醫的方式在台北市榮民總醫院進行治療，但是卻在8日傳出癌逝北榮，也另許多認識豆漿的江湖人士不勝唏噓。

林秉豐，從小在新北市雙湖地區長大，年少時期加入竹聯幫和堂，在新北市雙和地區具有不錯的人員關係，家中長輩過世，也在新北市永和國小旁組建告別式會場，當時還有數百名各方人士前往悼念。

後來因為個性使然，離開超過20年以上成獨行俠，據傳聞，曾經恐嚇過資深藝人楊烈、甚至知名閩南語歌后江蕙，因為大姐積欠賭債，也因此遭到豆漿恐嚇，後來豆漿行事漸趨低調，最後因涉及走私市值50億元的海洛因磚重新浮上檯面。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竹聯「豆漿」腦癌病逝　享年57歲
快訊／黃子鵬正式加盟台鋼　在龍虎塔前哭了
台灣售價公布！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣
「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押
台灣邁入超高齡社會！65歲以上20.06%　台北市成最老城
2檔面板股業績見光死！　殺跌停、逾3萬張排隊賣
台中男移車被夾死！　打D檔引擎發動中
快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄88橋下4車連環撞「輪軸噴飛」橫躺路中　險原地登出

網通廠收購案！董事內線交易慘賠8萬仍被起訴　女副董不起訴

口角氣不過就行兇！新竹男獵槍射鄰居爆頭奪命　判12年定讞

七期虐殺案主嫌「當導演拍假證據」還冒充警　檢當庭求處無期徒刑

走私50億雙獅地球海洛因磚　竹聯「豆漿」腦癌病逝北榮享年57歲

「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押

遵父叮囑「帳戶交給哥管」　妹衰成人頭戶！結局獲無罪

搜救飛官第64hrs！傳疑發現救生衣　旗津艦打撈：確認海漂廢棄物

台中男移車失蹤5hrs！竟被車門牆壁夾死　打D檔引擎發動中　

宜蘭161線「6車連環撞」！休旅車頭嵌進貨車尾　滿地碎片4人送醫

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

快訊／高雄88橋下4車連環撞「輪軸噴飛」橫躺路中　險原地登出

網通廠收購案！董事內線交易慘賠8萬仍被起訴　女副董不起訴

口角氣不過就行兇！新竹男獵槍射鄰居爆頭奪命　判12年定讞

七期虐殺案主嫌「當導演拍假證據」還冒充警　檢當庭求處無期徒刑

走私50億雙獅地球海洛因磚　竹聯「豆漿」腦癌病逝北榮享年57歲

「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押

遵父叮囑「帳戶交給哥管」　妹衰成人頭戶！結局獲無罪

搜救飛官第64hrs！傳疑發現救生衣　旗津艦打撈：確認海漂廢棄物

台中男移車失蹤5hrs！竟被車門牆壁夾死　打D檔引擎發動中　

宜蘭161線「6車連環撞」！休旅車頭嵌進貨車尾　滿地碎片4人送醫

快訊／高雄88橋下4車連環撞「輪軸噴飛」橫躺路中　險原地登出

美國飲食指南大改版　建議每餐優先蛋白質、減加工食品

紅果2025年度「短劇」出爐！　TOP1創平台分帳紀錄7182萬元

昔花800萬買透天厝！「親友狂喊買貴了」他超不安　10年後結果逆轉

復出恐等不到？獨行俠傷兵評估保守　厄文交易截止日前難回歸

傳國共論壇月底北京舉行　王金平：對兩岸情勢有正面效果

網通廠收購案！董事內線交易慘賠8萬仍被起訴　女副董不起訴

平均屋齡50年！　北市最老路段在松山區「均價每坪69萬」

泰國華欣諾翰酒店1/16開幕　住一晚含早餐1652元起

韓國職棒2A水準？投手輸出有斷層「第2個柳賢振」仍待出現

【手冷也不用這樣放閃吧】爸媽互動過頭...女兒：你們好噁噢！XD

社會熱門新聞

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

板橋公車擂台賽！82歲翁連轟18拳猛灌司機

哥搞上弟妻還喊爽　男氣炸追砍傷害罪判5年

即／搜救辛柏毅63hrs！網傳「疑發現救生衣」　海巡：假消息

北市私校16歲男學生墜樓不治　校方信件曝光

即／北市某貴族中學「16歲高中生7F墜落」！　搶救無效亡

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

台中男深夜移車未歸5hrs　妻驚見遭車門夾死

辛柏毅疑落在黑潮　漁民憂漂離搜救區

更多熱門

相關新聞

主嫌入獄同夥繼續騙　資豐e點通削上億

主嫌入獄同夥繼續騙　資豐e點通削上億

高雄吳姓男子與竹聯幫明仁會共組詐欺集團，開發「資豐e點通」假投資軟體，以投資抽籤未上市股票誆騙民眾，至少有54人被害，財損逾1億元；刑事局去年初獲報展開8波搜索行動，期間吳男因他案遭捕入獄，但其他同夥仍在外持續犯案，檢警陸續逮獲30人，其中3人因另案判刑發監執行、2人羈押禁見、1名未成年收容，其餘涉案人交保。

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

約會前竟要「向黑幫報告」　熟女嚇到求助警

約會前竟要「向黑幫報告」　熟女嚇到求助警

走私50億海洛因磚！竹聯幫「豆漿」罹癌投案

走私50億海洛因磚！竹聯幫「豆漿」罹癌投案

曾打傷修杰楷！竹聯幫陳亞豪涉暴力討債遭起訴

曾打傷修杰楷！竹聯幫陳亞豪涉暴力討債遭起訴

關鍵字：

海洛因磚豆漿竹聯幫

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

吃軟不吃硬的三大星座！

全台最大「我家牛排」插旗高雄

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面