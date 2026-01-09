走私50億雙獅地球海洛因磚　竹聯「豆漿」腦癌病逝北榮享年57歲

記者邱中岳／台北報導

新北市刑大與林口分局4年前在泰山區一處倉庫查獲1172塊雙獅地球海洛因磚，總計446.8公斤初估市價約50億元，並鎖定幕後的竹聯幫和堂金主級幹部，綽號「豆漿」的林姓男子，林案發後一度逃亡海外，因罹患腦癌在2025年6月份表達投案意願，返台後就一直在北市榮總保外就醫，卻在8日驚傳病逝，享年57歲。

警方在2021年間，破獲台灣史上最大宗海洛因毒品案，起初由新北市林口分局警員巡邏時，發現泰山區一處倉庫出入人員不像工人，門口還時常停放高級進口轎車，懷疑內部從事不法勾當，後由新北地檢署指揮新北刑大等單位偵辦，在工廠內的2500支木材內，查獲藏於其中的1172塊雙獅地球海洛因磚。

▲新北市檢警破獲台灣史上最大宗毒品海洛因磚案，幕後主使「豆漿」2025年6月份投案。（圖／記者許靖騏攝）

警方接連逮捕巫姓男子販毒組織等7人，經追查發現幕後主嫌，為現年57歲綽號「豆漿」的竹聯幫和堂幹部林秉豐；但林男得知遭檢警鎖定後，立即逃往高雄一帶，並搭乘漁船逃往中國大陸地區藏匿；近年不斷透過友人，向新北刑大表達有投案意願，但最終卻都不了了之。

據悉，「豆漿」在中國四處藏匿4年，發現自己罹患腦癌，並且病情嚴重治療困難，2025年6月份透過友人聯繫刑事局及大安分局，表達回台投案意願，隨即入境台灣後遭警方逮捕，新北刑大將他移送新北地檢署偵辦，檢方偵訊林男坦承犯行，但因罹病，目前已獲保外就醫。

林秉豐在返台之後，因為腦癌病症嚴重，所以並沒有在監所收容，一直以保外就醫的方式在台北市榮民總醫院進行治療，但是卻在8日傳出癌逝北榮，也另許多認識豆漿的江湖人士不勝唏噓。

林秉豐，從小在新北市雙湖地區長大，年少時期加入竹聯幫和堂，在新北市雙和地區具有不錯的人員關係，家中長輩過世，也在新北市永和國小旁組建告別式會場，當時還有數百名各方人士前往悼念。

後來因為個性使然，離開超過20年以上成獨行俠，據傳聞，曾經恐嚇過資深藝人楊烈、甚至知名閩南語歌后江蕙，因為大姐積欠賭債，也因此遭到豆漿恐嚇，後來豆漿行事漸趨低調，最後因涉及走私市值50億元的海洛因磚重新浮上檯面。