陸漁船超惡劣！台中港外海越界捕魚　海巡署射水砲強制驅離

▲海巡署台中分署6日上午，在台中港北方發現中國籍漁船，以無線電、水砲強制驅離。（圖／海巡署台中分署提供）



記者白珈陽／台中報導

網路流傳6日下午疑有中國籍漁船在苗栗通霄外海越界捕魚，距岸不到24浬，海巡署台中分署今天（9日）說明，網路流傳的漁船座標，並未接獲民眾或友軍通報，但6日上午10時許台中港北方26浬，確曾發現1艘越界中國籍漁船，立即以無線電、廣播及水炮強制驅離。台中分署進一步指出，6日中部海域共有9艘不明目標及1艘該中國籍漁船，均已於7日驅離我國限制水域。

根據網傳影片內容指出，6日下午3時許，1艘中國籍漁船疑似越界捕魚，影片明確寫出漁船GPS經緯度，於苗栗通霄外海距岸不到24浬。

▲網傳影片指出苗栗通霄外海有中國籍漁船越界捕魚。（圖／翻攝社會事新聞影音）



海巡署台中分署表示，針對該影像中的經緯度，海巡署未接獲民眾報案及友軍通報相關情形，不過6日清晨6時許，第四巡防區指揮部透過雷達系統，掌握苗栗及中部海域計有9艘不明目標，並全程掌握各目標動態，同時同步通報艦隊分署調度宜蘭艦前往處置。

台中分署說，6日上午10時40分，於台中港北方26浬處海域，發現越界中國籍漁船1艘，這艘漁船位於網傳影片的北方，立即以無線電、艇外廣播及水炮實施強制驅離，直至陸船遠離我國限制水域後，持續通報目標執行清查及辨識。

台中分署指出，至7日上午11時22分，9艘不明目標及中國漁船，均已驅離出我國限制水域。

▲宜蘭艦以水砲驅離中國籍漁船。（圖／海巡署台中分署提供）



台中分署表示，海巡署各海域皆設有勤務統合中心及雷達監控系統，24小時即時掌握海域動態，一旦發現未經許可越界或異常行為，將依法實施驅離；另呼籲民眾若於海上發現異常目標或違法行為，請撥打118報案專線，海巡將儘速前往處置。