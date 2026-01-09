為鄭習會試水溫？國共論壇預計春節前重啟　綠營批拿擋軍購換門票

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後，停辦一段時間的國共論壇將正式恢復舉行，論壇訂於1月27日至29日在北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑領隊，也被視為「鄭習會」會前會。對於傳聞，國民黨發言人牛煦庭說，兩岸交流的重點就是對話。民進黨團今（9日）質疑，這是拿擋軍購、國防預算，換到的入場券嗎？

國共論壇擬訂於1/27至1/29在北京登場，除正式會議，也將安排代表團於1月30日參訪，並由蕭旭岑帶隊。

民進黨團幹事長鍾佳濱回應，外界猜測是否為真、是否有暗盤交易就等著看，軍購條例是否能付委討論，國民黨認為擋六次就可以派一個人，難道國民黨要把黨格分批零售嗎？不要為了討好中國共產黨，犧牲台灣民主憲政根基、2300萬台灣人民福祉。

綠委林楚茵指出，日本防衛相小泉進次郎日前明確表示，中國對台動武「完全不存在任何可被正當化的理由」。日美正持續深化同盟、整備防衛能力，以應對不安的國際局勢。諷刺的是，國民黨副主席蕭旭岑傳出將於1月27日率團赴北京重啟「國共論壇」。

林楚茵表示，當日美都在擔心台灣的安危時，國民黨卻忙著擋下國安法案與軍購預算，換取政黨私利，只是為了「鄭習會」，但總預算與軍購被狂擋，卻只換到了國共論壇的「半張門票」。國民黨急著重啟國共論壇、跪求見習近平，難道是為了當面輸誠、賣台換取私益？

綠委王定宇也質疑，「這是拿阻擋攸關台灣發展和安全的2026年國家總預算、國防預算、8年期國防特別預算條例，換到的入場券嗎？」