蔡英文：台灣人沒要征服宇宙...只想用自己的力量守護主權、捍衛民主

記者蔣婕妤／高雄報導

2020總統大選進入倒數，力拚連任的總統蔡英文的副手確定由前行政院長賴清德出戰，將在17日早上9點召開記者會正式宣布。「蔡賴配」登場前夕，競選總部16日在高雄成立，兩人合體造勢，現場支持者超過10萬人。蔡英文致詞時提到，台灣人真的沒有要征服宇宙，只是想用自己的力量守護主權、捍衛民主。

▲蔡英文總統高雄競選總部成立。（圖／記者洪正達攝）

蔡英文致詞時表示，進場的時候，感受到高雄鄉親的熱情，她了解大家支持的不只是民進黨，也不只是支持自己，而是支持台灣主權，在六都當中，競選總部的成立，第一個選在高雄，因為高雄實在太重要了，這次選舉高雄最具指標性，高雄贏全台灣就會贏，「高雄人你準備好了沒？要不要大贏？」

蔡英文提到，政府很努力，或許不一定會讓大家發大財，但政府努力做，一定可以讓大家生活更好。她說，「我們沒有要征服宇宙，台灣人只想用自己的力量守護主權、捍衛民主。」話一出口引起現場支持者熱烈歡呼。

其他人也看了這些...

► ET總統民調／「藍綠橘」三腳督 蔡英文領先韓國瑜11.1％ 宋楚瑜墊底7.7％

► ET總統民調／藍綠歸隊「中間選民轉向」 蔡英文45.7％領先韓國瑜12％

► ET立委民調／吳敦義列安全名單不分區少2席 16.4％政黨票不投國民黨

►白白胖胖也是一種美