快訊／早就公布了！韓國瑜嗆公布房產獲利　蔡英文：去Google就知道

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜身陷「庶民買豪宅」風波，韓陣營15日召開記者會，公布買賣房產紀錄，再嗆「國家機器」打壓，還要蔡英文也一起公布房產獲利。面對韓國瑜喊話，總統蔡英文15日在台南受訪時回擊，「他去Google一下就知道了。」

蔡英文15日在台南受訪時回擊表示，韓國瑜大概沒有Google過或查過監察院資料，自己早就公布過20年來的財產異動，2015年還有製表把所有財產申報公布了，「如果他要了解我的情況，Google一下就知道了。」

針對韓國瑜競選總部15日召開記者會說明韓市長歷年購置高價住宅情形，誣指蔡英文炒作土地、「國家機器」涉入韓市長豪宅風暴等，蔡英文總統連任辦公室回應，「要了解蔡總統個人財產最新現況，只要打開監察院網頁，就可以輕易查詢得到。事實上總統早在2015年，就將所有個人財產交付信託，並檢附完整資料，同時也召開記者會公布20年來財產異動情形供各界檢視，沒有隱匿，更不存在所謂的炒作。」

蔡英文競辦酸，「Google是國人普遍使用，非常便利的網路搜尋引擎，誠如張善政先生所說，數位時代，應該有『數位腦袋』。為了協助韓市長團隊解決數位落差問題，以免再有無法找到相關資料的狀況，我們也一併提供相關資訊網路連結。」

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