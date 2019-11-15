郭台銘雙邊押寶柯文哲氣PUPU　高虹安民眾黨排名成觀察指標

▲永齡基金會顧問高虹安。（圖／ETtoday攝影中心）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨14日臨時通知取消不分區名單的公布記者會，引發外界諸多揣測。據了解，民眾黨內部對於排序上仍無法取得共識，其中，鴻海創辦人郭台銘與親民黨主席宋楚瑜的國會合作計畫，被看成是兩邊押寶， 讓民眾黨內部相當不滿，連帶地也使得「郭柯結盟」一夕生變。

根據內情人士透露，親民黨跟郭台銘接觸一事，在宋楚瑜宣布參選前，便已透過管道跟柯陣營說明。由於永齡基金會顧問高虹安在民眾黨不分區名單中排名第3，如果民眾黨最後公布的名單有出入，將會是一個郭柯結盟是否生變的觀察指標。

民眾黨內定的不分區名單，首位是台北市勞動局長賴香伶、第2是中山大學經濟學系教授張其祿、第3則是鴻海集團創辦人郭台銘推薦的永齡基金會顧問高虹安、第4世界台商總會青商會祕書長邱臣遠、第5北市府顧問蔡壁如、第6建築師兼創業家楊博宇、第8「獨掌青農」詹翔欽、第11則是黃瀞瑩。據了解，雖然黨內高層臨時喊卡，但民眾黨不分區名單大致不會有變化。

▲柯文哲、郭台銘、宋楚瑜三人關係微妙。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨不分區立委名單曝光後，賴香伶一如外界預期名列第1，第3名則是高虹安，而最大爭議在於市府顧問蔡壁如列名第5。由於民眾黨目前評估安全名單僅在4席左右，柯也幾度考慮要調整蔡壁如順位，因新政黨進入國會，需要有人能夠「督軍」，此重責大任便落在蔡壁如身上。

考量民眾黨主打專業優先的特性以及名單亮眼度，第1席由賴香伶掛頭牌應是較無異議人選，且因不分區有性別保障，因此若要將代表「柯意志」的蔡壁如往前調，勢必、也只能調整第3席的高虹安之順位。

柯文哲14日上午被問到郭台銘雙押寶的策略時，口氣略顯無奈，「這生意人嘛」，強調自己是守信用的人，答應人家就照做，後面有出現什麼變化就算了，「我們就咬緊牙關撐過去」。至於郭台銘有沒有守信用？柯文哲說，「他也沒有不守信」，只是不曉得他後面還有這一招。