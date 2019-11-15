韓國瑜「6買5賣」房產交易公開　黃光芹再問：海外有沒有保單？

▲「直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜與夫人李佳芬陷入豪宅風暴，韓國瑜競選辦公室15日開記者會公布韓國瑜房產交易紀錄。對此，媒體人黃光芹再問，「海外有沒有保單？」

黃光芹透過臉書表示，「孫大千全程在兇什麼？」連板橋都說成台北市，而且韓國瑜自己的房事為什麼自己不出來講？再者，孫大千指韓國瑜先前內湖工業宅住得好好的，那工業宅有爭議，所以韓國瑜賣掉嗎？有沒有涉法問題？

針對孫大千稱六處房產並非同時擁有，黃光芹質疑，「怎麼不是同時擁有？同時擁有農舍、比佛利和內湖，內湖沒賣掉，又去買南港。真『墅』民！」1200萬元貸款是2019年2月取得，不能用2015年的設定，來回答2019年的問題。

黃光芹還說，溫哥華的房子分為house、townhouse、condo，沒聽過地下室來拿買賣，溫哥華這幾年房價漲的離譜，親友贈送的，有沒有繳贈與税？另外，韓國瑜海外還有房產，「海外有沒有保單？」

▲黃光芹針對韓國瑜房產提出質疑。（圖／翻攝黃光芹臉書）

根據韓國瑜競辦在記者會公布韓國瑜買賣房產的紀錄，韓國瑜1993年當選立委，在立法院附近的鎮江街購有一處小公寓，作為在立法院問政的棲身之所，買進與賣出都是700萬。

韓國瑜夫婦2007年先在板橋貸款購得一處總價3973萬元的房產，頭期款約800萬元，是韓國瑜夫婦的積蓄，再加上家中長輩的資助。2010年，因考慮移居台北市，即出售位於板橋的房產，當時房價起飛，轉手賺得1642萬元。

▲韓國瑜房產爭議時間表。（圖／韓國瑜辦公室提供）

出售板橋房產後，韓國瑜夫婦「換屋」到台北市，貸款買了總價3433萬元的內湖潭美段一處房產，但購屋後發現，附近交通不如預期方便，且屋內使用空間不足，隔年透過仲介介紹，購入南港經貿段預售屋，也就是台肥的無雙社區，總價7220萬元。

韓國瑜夫婦有意準備從內湖「換屋」到南港，但因貸款負擔太重，夫婦倆評估未來負擔不起，趕在交屋前就以賠本價格6950萬元轉手，加計付給台肥的利息和仲介費等，一共損失428萬元。

▲韓國瑜房產爭議數據。（圖／韓國瑜辦公室提供，下同）

2018年，韓國瑜南下高雄發展，把內湖的房產售出，將利息費、增值稅與仲介費等計入，韓國瑜夫婦變相虧損290萬元。

韓國瑜競辦在記者會公布韓國瑜自36歲在台北「4買4賣」的紀錄，加上目前目前韓家有在雲林一戶自住宅，以及大女兒韓冰名下一戶旁系長輩所贈與的加拿大地下室住宅，算起來共有「買6賣5」的房產交易紀錄。

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