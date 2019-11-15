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國會政黨聯盟不分區名單曝光　妙天：有信心拿下3席！

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▲▼國會政黨聯盟公布不分區立委名單。（圖／翻攝國會政黨聯盟臉書）

▲國會政黨聯盟公布不分區立委名單。（圖／翻攝國會政黨聯盟臉書，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國會政黨聯盟15日推出6位不分區立委名單，由國會黨黨主席悟覺妙天親自召開記者會公布，他以人道主義出發，呼籲政府應開源節流拚經濟，讓軍公教人員薪水加倍、加強台灣四維八德教育，並加強對台灣弱勢族群的照顧，不論是新住民、原住民、身心障礙者，都給予全面的關懷。

除了從政多年表現亮眼的副主席徐欣瑩外，還有熟悉經貿事務，近年來特別關注身心障礙者，且本身是身心障礙者的張宗傑、橫跨化工及科技產業的博士王靜亞、專攻法律專業的律師陳漢洲、台灣舞蹈治療先驅李宗芹、以及關心社會發展和兩岸和平的教授余艇，這6人都帶著滿腔熱忱，提出不同方面的改革訴求，希望前進國會，帶給國家新希望。

此外，妙天強調該黨的理念，就是該以人為本，以人民的利益出發，使兩岸和平、積極建設台灣，台灣是美麗的寶島，應該好好發展觀光，與世界接軌，國家有錢才能使人民幸福；而他也有信心跨過5％門檻，至少拿下3席不分區立委，盼成為制衡藍綠兩黨的強大力量，改變國會體制，改革台灣，讓全民一起過好日子。

國會政黨聯盟不分區名單：
1.徐欣瑩
2.張宗傑
3.王靜亞
4.陳漢洲
5.李宗芹
6.余艇

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▲▼國會政黨聯盟公布不分區立委名單,妙天。（圖／翻攝國會政黨聯盟臉書）

▲▼國會政黨聯盟公布不分區立委名單,前立委徐欣瑩。（圖／翻攝國會政黨聯盟臉書）

▲▼國會政黨聯盟公布不分區立委名單,妙天。（圖／翻攝國會政黨聯盟臉書）

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