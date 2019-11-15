綠派系鬥不分區名單　卓榮泰還原三件事：我要為蘇貞昌抱屈

▲民進黨黨主席卓榮泰。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨不分區名單幾經協調後，14日晚間終於出爐。不過據了解，行政院長蘇貞昌拋出，前閣揆游錫堃應列安全名單邊緣，引起正國會不滿，「非新蘇連」預計針對蘇貞昌推薦的原住民族代表洪簡廷卉提出質疑。對此，民進黨主席卓榮泰15日在臉書發文，整個過程中，有三件事令他耿耿於懷，更要為「蘇院長抱屈」。

卓榮泰特別強調，這一份不分區立委名單是在兩種微妙的情緒中完成的；一，因時間的迫近，是在集體「焦慮共識」下，取得最終一致，二，各方基本的主張，在理想與現實平衡中，最終能堅持立場。

卓榮泰說，整個過程當然是漫長、艱辛、折衝、最後歸零，「倒是有三件事，我耿耿於懷」：

一，「我要為洪簡說句公道話。」

上週與她第一次長談的過程中，關於後來網路指責的幾件事，包括曾幫國民黨立委做事、曾是訴訟案件中的證人、去年已經放棄綠卡等等，都主動親口告訴我，當網路出現這些質疑時，卻讓我覺得他的坦白跟誠意；至於最後造成她的困擾實在非常抱歉跟遺憾也感謝體諒，未來一定還有各種方式的合作。

二，我要為蘇院長抱屈。

蘇院長公務繁忙，我是考慮很久才敢邀請進入提名委員會，院長自開始就強調不推薦人，沒有派系考慮，一切以多元、專業、功能取向考量，確實委員們也以同樣原則表達意見；院長也從未要求、推薦、堅持某一個特定候選人，卻被不實傳言影射，對於院長及全體委員是不公平的。

三，我要向未留任委員致上最深的歉意與感謝。

前一晚，當名單大致完成時，我用顫抖的聲音、非常起伏的情緒一一致電給未留任的委員，這是整個過程中最困難的事，委員們過去三年多的任期，發揮專業知識、認真問政、一起捍衛政權，非常辛苦。

卓榮泰強調，今天黨的決定，絕非不肯定他們的貢獻，而是因應未來政策的發展。各位委員你們是最棒的，是現在和未來永遠在一起的執政團隊，容我代表黨再說一次謝謝您，非常抱歉！

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