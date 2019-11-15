韓國瑜豪宅案　張善政斥民進黨抹黑：為什麼不講蔡英文！

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜捲入豪宅風暴，不僅庶民形象大受質疑，也成為選舉攻防的話題。韓國瑜競選辦公室15日將召開記者會，向外界公開韓國瑜夫婦房產，並針對相關疑慮說明。張善政15日受訪時痛批，豪宅案是民進黨抹黑，怒問為何綠營不講蔡英文。

韓國瑜日前遭爆料，在失業期間，夫人李佳芬曾受邀加入買屋團，買下南港第一豪宅，隨後又傳出韓國瑜、李佳芬夫婦的閨蜜群2011年底曾購入內湖工業宅。相關爭議一出，讓韓國瑜的「庶民」形象備受考驗。

張善政15日受訪時表示，韓國瑜的房產爭議很單純，根本沒有炒房，始末也不避多講，韓市長可以盡量公開，當然對於現階段會有影響，不過就是民進黨在抹黑，為什麼不談蔡英文，這樣是不對襯。

張善政說，蔡英文和民進黨抹黑到了讓人厭惡反感的階段，自己擔任韓國瑜副手的角色，一笑置之就好。今天韓國瑜記者會召開後，相信民眾會清楚了解，選舉還是應該回歸政見，不要看有的沒的，不然蔡英文應該也把房產拿來比一比才公平。

事實上，對比韓國瑜面對爆料選擇開嗆「國家機器介入」，質疑個資為何外流。蔡英文在2016年爭取總統寶座時，也曾面對國民黨質疑炒地皮。當時，蔡英文選擇的做法有兩項，第一是所有財產在律師見證下全部送信託；第二項，民進黨當時召開記者會，公開蔡英文20年來任公職或競選公職的財產申報狀況。

蔡英文當年受訪時表示，所有財產都如實申報，若有變動下一次申報都會申報，這是公開透明的，面對國民黨的指控，民進黨用客觀、政府的資料、登記的資料，清楚的說明相關指控沒有事實根據。

黨政人士感嘆，其實要回應外界質疑並不難，就像蔡英文當時處理爭議，其實只需要當事人一個指令，律師就可以開始動作，只要公布資料就不用怕被攻擊，「就是個態度跟誠信而已」。

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

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