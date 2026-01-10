　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

二航廈案被判9年2月！三航廈標案又洩密給廠商　桃機處長再起訴

▲桃園機場公司前工程處長林文楨被控在辦理桃機第三航站公共設施新建工程招標期間，將單價預算書外洩給廠商，桃檢依公務員洩漏國防以外密文書罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場公司前工程處長林文楨被控在辦理桃機第三航站公共設施新建工程招標期間，將單價預算書外洩給廠商，桃檢依公務員洩漏國防以外密文書罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場公司前工程處長林文楨，前年才因桃機二航廈擴建工程標案洩漏給特定廠商收取600萬回扣遭判刑9年2月定讞，林涉嫌辦理第三航站區公共設施新建工程招標期間，再將含單價預算書外洩，協助廠商得標，桃檢偵結依公務員洩漏國防以外應秘密文書罪嫌提起公訴。

桃檢調查，63歲的林文楨於2019年2月間辦理桃園國際機場第三航站區公共設施新建工程採購案，預算金額為62億餘元，採最有利標方式決標，林文楨負責招標工程，竟然涉嫌洩漏標案內容，讓某機電公司等2家公司共同得標，經桃園市調處調查移送桃檢偵辦。

檢方調查，林文楨明知依政府採購法規定，機關辦理採購，其招標文件於公告前應予保密，機關辦理招標前不得於開標前交付、洩漏其他足以造成限制競爭或不公平競爭之相關資料文書，竟於2019年6月6日前某時，利用其職務上之權力，向不知情之本案標案承辦人即桃機公司黃姓工程師取得應保密之招標文件（含有單價之預算書檔案），並與顏姓廠商約定於2019年6月6日下午在桃機公司P4停車場內交付檔案。

▲已啟用的桃機第三航站北廊航廈。（資料照／桃機公司提供）

▲已啟用的桃機第三航站北廊航廈。（資料照／桃機公司提供）

顏男隨即製作標單項目分析表，協助不知情之某電機等2公司辦理共同投標事宜。兩公司因投標單之各工項投標金額及總價更符合桃機公司本案標案評選項目中佔20%評分分數之「價格完整性及合理性」，於評選會議中以高於合格分數75分之得分76.17分評定為最有利標而共同得標，全案經桃園市調處以洩漏國防以外機密及圖利罪嫌移送桃檢偵辦。

檢方查出，林文楨雖涉嫌洩漏標案內容，但本案標案採最有利標，尚須進行開標、評選、議價及決標等程序，客觀上存在諸多變數，非林文楨所能掌握或決定，故不構成圖利罪嫌，但與前揭起訴事實間具想像競合之裁判上一罪關係為起訴效力所及，檢方偵結被告林文楨依公務員洩漏國防以外應秘密之文書罪嫌提起公訴。

中壢停車場突竄大火轎車自燃「燒成火球」　恐怖畫面曝光

機車自撞護欄！騎士失神「人車合一」飛過去　重摔受傷急送醫

桃園社會局寒冬送暖！發睡袋、外套、熱食　助街友避寒

日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

3賊連偷工地電纜線　黑衣黑褲加漁夫帽...穿制服犯案畫面曝

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

CNBLUE容和 x Apink恩地　釜山 Line夢幻連動！

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

保母餵1歲半幼兒吃饅頭噎到　缺氧過久搶救45天亡

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

乾哥割頸判12年　高檢署：已上訴

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

2阿兵哥狂拉戰神賽特！遭憲兵抓下場曝

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

快訊／高雄死亡車禍　25歲騎士不治

誘騙國人赴柬埔寨　詐團小組長押解返台今起訴

誘騙國人赴柬埔寨　詐團小組長押解返台今起訴

桃園地院於2023年間就人口販運防制案法、判決一起詐團誘騙國人赴柬埔寨波哥山園區之詐欺及人口販運犯罪組織集團，其中萬源集團主嫌楊姓、蔡姓、何姓與詹姓等4人分別判刑8年至12年不等，此外，刑事局與越南警方合作，將逃逸到柬埔寨詐騙園區、在集團擔任招募組小組長的范姓男子於去年9月底押解回台，結束其近3年海外逃亡；桃檢複訊時，范男坦承犯行，檢方偵結依組織犯罪防制條例之圖利以詐術使人出國罪嫌提起公訴。

找友跨年違停被查出酒駕+毒駕　這下慘了

找友跨年違停被查出酒駕+毒駕　這下慘了

沿路撒債務人大頭照個資傳單　討債男被起訴

沿路撒債務人大頭照個資傳單　討債男被起訴

詐團黑吃黑劫113萬詐款　5嫌下場曝光

詐團黑吃黑劫113萬詐款　5嫌下場曝光

路邊車格遭後車搶走　駕駛火大併排停18分鐘挨告

路邊車格遭後車搶走　駕駛火大併排停18分鐘挨告

桃機三航廈前工程處長林文楨.洩密桃檢

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

