搞烏龍？民眾黨酸綠委未看代孕條文就發言　結果是因自家法案還沒送

▲民眾黨酸綠委未看法條被打臉 。（圖／范雲國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

《人工生殖法》條文引起社會輿論，行政院、綠營堅持與代理孕母脫鉤，白委陳昭姿則堅持要通過。日前委員會審查也激烈交鋒。綠委范雲認為對委託方規範不夠完善。而民眾黨社群近日做圖卡，指控范雲「連法條都沒看」就發言，並秀出自家版本。然而，該版本為陳昭姿審查當天下午才提出臨時動議，范雲發言是在早上，時間軸對不上，范雲今（10日）批評，小編利用時間差，偷換概念攻擊認真的他黨立委，讓人無法接受，民眾黨如果真的在意這個法案，怎麼會當天幾乎只有陳昭姿在場，連黃國昌都只出現一下下？

日前立院委員會審查人工生殖法，范雲發言時認為，相關條文對委託方規範不夠完善。民眾黨社群近日做圖卡，指控范雲「連法條都沒看」就發言，並秀出自家版本，聲稱已詳細列出相關規範。然而，回頭看委員會當日審查時間軸，范雲是上午發言，民眾黨列出的詳細版本為陳昭姿約下午四點才提的出臨時動議，時間軸對不上。

范雲表示，民眾黨不要再不誠實、偷換概念，週四衛環委員會審查人工生殖法，九點一開始，多位民進黨委員包括她在內，就上台進行程序發言。針對民眾黨的提案版本指出，民間團體認為對委託方的規範不夠完善。

范雲指出，同時間，陳昭姿委員在外面受訪，聲稱她有提出修正動議。但這個神秘的最新「修正動議」版本，整個上午在現場根本沒收到。當天程序發言後，委員會開始宣讀條文，總共宣讀了超過4小時，直到將近下午4點才開始審查時，現場所有人才拿到這個版本。

范雲表示，結果，隔天民眾黨社群就開始亂做圖攻擊，針對她在委員會開始的發言，說「連法條都沒看清楚」、沒做功課？民眾黨小編不知道如何辯護，利用時間差，拿下午大家才拿到的修正動議、最新版本來罵她當天早上的發言沒看條文、沒做功課。

范雲表示，這樣的攻擊方式，真的非常不誠實，連如此攸關女性身體的重大法案，也是當天現場才拿出條文，然後事後指責別人先前都罵錯、不認真。陳昭姿委員說，她的助理前一天寫法條到很晚，自己可以理解，她當天才送出修正動議。但，小編利用時間差，偷換概念攻擊認真的他黨立委，讓人無法接受。

對於民眾黨立場，范雲指出，民眾黨如果真的這麼在乎這個法案，當天怎麼會幾乎所有時間，只有陳昭姿委員在現場？連黃國昌都只有出現一下下？如果真的在意這個法案，就請多派幾位立委現場好好審查、好好辯論，不要只會做假圖卡在網路上帶風向，然後說民進黨多位立委欺負一人。