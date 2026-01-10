陳昭姿卸任台灣「恐丟IPAC資格」 范雲：盼不管哪位民眾黨主席都支持

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨「2年條款」下，8名不分區立委將於2月1日集體離職，但陳昭姿的2年條款近日才傳出有但書，可待《人工生殖法》修法通過後再交棒，引起黨內其他立委不滿。而陳昭姿為「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席，若卸下立委職位，且民眾黨無人願意擔任，台灣將失去IPAC的會員資格。擔任共同主席的綠委范雲今（10日）表示，感謝陳昭姿的參與，民眾黨內也有其他立委認同也願意參與，希望不管是哪位民眾黨主席，都能支持台灣透過IPAC在國際上發聲。

要加入IPAC需要「執政黨」與「主要在野黨」同時申請加入，才能取得資格。然而國民黨歷來都沒人願意加入，IPAC認定民眾黨為「主要在野黨」，於是陳昭姿與范雲擔任「共同主席」，讓台灣正式加入IPAC。因此若陳昭姿卸下立委身份，台灣可能失去IPAC的會員資格。

民眾黨前主席柯文哲昨就表示，副總統蕭美琴可以到歐洲議會去演講是因為陳昭姿幫忙，願意去連署，陳昭姿讓民進黨政府有機會到國際上去，但民進黨回報陳昭姿的是「再踹她一腳」。

范雲稍早回應，她參與IPAC不是為了個人或民進黨的利益，而是為了台灣、為了國家，感謝陳昭姿的參與，不管是過去或現在，民眾黨都有其他立委認同也願意參與，希望民眾黨主席不管是哪一位能一起為了國家的利益，支持台灣透過IPAC在國際上發聲。