遭15男「扒光衣服」猥褻！25歲女淪哈瑪斯性奴　淚訴471天煉獄

▲戈嫩遭哈瑪斯綁架期間，多次遭猥褻、性侵。（圖／以色列大使館）



記者王佩翊／編譯

曾遭哈瑪斯俘虜長達471天的25歲以色列女子羅米・戈嫩（Romi Gonen）首度打破沉默，在電視專訪中揭露她被監禁在加薩期間，多次慘遭哈瑪斯武裝份子性暴力的恐怖經歷。她回憶指，自己曾遭15個人包圍撕光衣服、觸摸身體，甚至遭到性侵。

她在以色列電視節目Uvda中痛訴，「從來沒有人問我『有沒有被性侵？』也許是因為他們害怕知道答案，所以沒有人敢追問。事實上，我在監禁期間遭受了男人們各種形式的性暴力。」這段訪談分別於2025年12月25日及2026年1月1日播出，震撼以色列社會。

2023年10月7日，當時僅23歲的戈嫩參加以色列南部舉辦的音樂節，遭到哈瑪斯武裝分子突襲並被擄走。這場襲擊造成約1200人喪生，261人被俘為人質，吸引了4000名年輕人參加的音樂祭瞬間淪為血腥煉獄。戈嫩在槍擊中手臂受傷，被帶往加薩市的希法醫院，她的惡夢就從那一刻開始。

戈嫩回憶當時的情景彷彿靈魂出竅般不真實。她描述，當護理人員正在檢查她的手臂時，突然有男子撕扯她的衣物，另一人則搶奪她身上的飾品。「大約15個人圍著我，同時觸摸我的身體。最後他們撕光我所有衣服，讓我全身赤裸。」戈嫩說，「我的手臂受了傷，根本沒有力氣反抗。」

從醫院離開後，戈嫩被轉送到多個民宅監禁。第一次性侵發生在被俘第四天，一名自稱醫護人員的男子以協助洗澡為由，在浴室內對她施暴。戈嫩哽咽表示，「他從我身上奪走了一切。」

最黑暗的日子出現在一個名叫穆罕默德的男子家中。那16天成為戈嫩口中「最殘酷的時光」，她被迫與該男子同床，睡夢中遭到撫摸，連上廁所都受到監視。某天清晨，戈嫩醒來發現穆罕默德和另一名男子站在床邊，告訴她哈瑪斯下令處決她，但若願意離開這個家就能活命。當她依指示前往廁所準備時，尾隨而至的穆罕默德對她進行了長達30分鐘的性侵。

戈嫩表示，「恐懼有時會讓人完全麻痺。我只能哭泣。他處於亢奮狀態，而我腦中不斷浮現的念頭是：『以色列沒有人相信我還活著，我最終成了這個男人的性奴隸。』」戈嫩回憶道。施暴結束後，該男子用槍抵著她的頭威脅，「如果妳敢告訴任何人，我就殺了妳。」而她直到2025年1月才成功獲釋。