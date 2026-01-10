幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

▲事發1年多來，小寶一家人彷彿身處黑暗中，在制度內尋找真相與正義。（圖／鏡週刊提供，下同）

二歲幼童的私密處撕裂傷，讓父母驚覺孩子可能遭到性侵害。只是，當家長試圖要真相，卻遭到層層阻撓，例如監視器畫面遺失、攝影機拍攝不到的死角、幼童證詞不被採信等。缺乏關鍵證據，即便啟動行政調查或進入司法程序，也很難還原真相、尋求正義。

面對幼兒的心理創傷及制度性的背叛，一個家庭如何克服並試圖跨越傷痛？台灣生育率全球最低，幼兒入園率將近九成，卻仍頻傳身體虐待、精神傷害、性虐待、疏忽照顧等不當對待事件，背後有何結構性的原因？我們深入採訪彰化市某幼兒園的一起疑似性侵害案件，發現立場各異的衝突背後，有著極其相似的軌跡。

這天近中午，我們來到位於彰化市的小寶（化名）家，小寶牽著媽媽的手，對我們投以好奇又害羞的眼光，接著給我們看一枚寫著「courage」（勇氣）的紙製星星徽章。媽媽解釋：「這幾天他喜歡的幼兒園老師請假，他拒絕進校門，早上我帶他去看心理師，心理師鼓勵他戴勇氣徽章試試看。」

回家指屁股痛 肛門竟撕裂傷

小寶反覆拒學、努力嘗試，已經持續1年多了。我們跟著小寶和爸媽來到他目前就讀的幼兒園，不知道是不是因為戴著勇氣徽章，這天奇蹟般順利，沒有哭泣猶豫，小寶牽著老師的手走進校門，回頭對我們說再見。於是，我們回到小寶家中採訪，2個小時後，媽媽收到老師傳來的訊息：小寶雖進了校門，但還是沒有跨越進教室的門檻。媽媽嘆了口氣：「看來勇氣徽章好像沒有用啊。」

小寶的心理障礙來自在前一所幼兒園就讀時留下的創傷。2024年8月，滿2歲的小寶進入彰化市某準公共化幼兒園（以下簡稱甲園）念幼幼班，9月開始，小寶經常下課後沿路哭著回家，「我跟爸爸都以為只是因為不適應學校。」10月，小寶突然間不吃飯、不喝奶、不願上學，接著高燒到40度，「我們只好送醫院，住院後檢查全身上下，沒有任何異狀，醫生研判這應該是心因性的（指由壓力、情緒等心理因素引起的發燒），問我們在學校有沒有發生什麼事？」媽媽警覺不對勁，試著問小寶，「當時他（小寶）沒辦法說出什麼，只有說過他會怕學校。」

小寶爸媽詢問擔任主要教保員的L師，L師回覆，因為小寶有時吃飯較慢，助理教保員A會罵他並強行灌塞食物，才讓小寶害怕到不願意進食。園長承諾更換助理教保員，11月，新來的代理助理教保員B入班。

沒想到，那是另一場惡夢的開始。11月開始，小寶回家後會指著屁股對媽媽説「pain pain」（痛痛），脫下褲子檢查發現肛門紅腫、還有從肛門到睪丸的撕裂傷，「我們發現他屁股有一些傷痕，第一次發現時，我們覺得可能是大便太硬，但隔一週又一次，第三次發現時，傷痕一路從屁股裂到肛門。我們跟老師說，麻煩用濕紙巾擦屁股，老師只說她會處理、會跟助教說，之後一個多禮拜都沒有異常。」

媽媽回憶，那段時間，小寶連睡夢中都在哭，準備洗澡脫衣服時，小寶會強烈掙扎反抗，大喊：No ! No !「到了12月5日，爸爸幫小寶洗澡，沖洗到屁股時他反應很大，轉過身來直接朝爸爸打下去，情緒起伏很強烈。這是第5次受傷，我們決定去驗傷，因為有聽到其他人受傷，家長已經通報了，我就覺得這件事情不是那麼單純。」

媽媽說，驗傷時，小寶很害怕，一直極力掙扎，需要六個醫護人員抓住才有辦法，疼痛指數達重度疼痛第8級，「當時醫生跟他講英文，問他『any material penetrating？』（有無異物入侵？）可是小朋友聽不懂，所以我在旁邊問他：『anything inside？』小朋友說：『finger inside。』」醫生開的診斷書上則寫著「肛門撕裂傷」。

驚人的是，像小寶一樣的案例還有更多。跟小寶同班的貝貝（化名）2歲前就進入甲園的托嬰中心，熟悉校園環境，從未拒絕上學，9月念幼幼班2週後開始激烈反抗。

我們來到貝貝的家，她目前3歲半，活潑地跑跑跳跳、大聲表達自己的需求，與安靜敏感的小寶性格相當不一樣。貝貝的父親有點自責地說，一開始沒有察覺異樣，「我們以為她只是任性、不想上課，每天都還是硬塞進校門。」一直到11月6日，「她的額頭有一個面積滿大的瘀青，接近四分之一額頭大小，脖子也有受傷。我們問L師，L師說不知道。11月28日，我太太幫她洗澡，她腳夾很緊，不願意打開。後來，我太太撥開檢查，才發現小陰唇裡面有傷口，像是尖銳物品摳掉一塊皮。」受傷部位太私密，爸媽立刻帶貝貝前往醫院驗傷並通報（疑似違法事件），是第一個通報案例，其他家長也紛紛察覺不對勁，站出來發聲。

不滿調查結果 家長自己查案

彰化縣政府教育處12月22日啟動行政調查，隔年（2025年）3月調查結果出爐，認爲小寶和貝貝雖然都有私密處受傷的客觀事實，但在現有證據下，難以證實是誰做的，也無法確認可能造成傷害的過程細節，結果認定性侵害不成立，僅建議甲園改善班級經營、幼兒照顧品質、監視器配置等管理問題。

我們取得這份調查報告，發現接受調查的行為人是代理助理教保員B。B主要負責擦屁股、換尿布，由於2至3歲的幼兒正值戒尿布、學習控制大小便的時期，有的穿尿布，有的穿拉拉褲，有的只穿內褲，頻繁擦拭私密處是每天日常。調查報告顯示，B稱11月1日被調到幼幼班，有反應不會幫幼兒換尿布，希望教保員L師給予多一點協助，L師口頭上說好，卻還是把換尿布等雜事丟給B。B也說，跟L師溝通很困難，曾向園長反應，園長進班協助2天、口頭告誡L師，但情況並沒改善。

