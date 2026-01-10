　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

事發1年多來，小寶一家人彷彿身處黑暗中，在制度內尋找真相與正義。

▲事發1年多來，小寶一家人彷彿身處黑暗中，在制度內尋找真相與正義。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

二歲幼童的私密處撕裂傷，讓父母驚覺孩子可能遭到性侵害。只是，當家長試圖要真相，卻遭到層層阻撓，例如監視器畫面遺失、攝影機拍攝不到的死角、幼童證詞不被採信等。缺乏關鍵證據，即便啟動行政調查或進入司法程序，也很難還原真相、尋求正義。

面對幼兒的心理創傷及制度性的背叛，一個家庭如何克服並試圖跨越傷痛？台灣生育率全球最低，幼兒入園率將近九成，卻仍頻傳身體虐待、精神傷害、性虐待、疏忽照顧等不當對待事件，背後有何結構性的原因？我們深入採訪彰化市某幼兒園的一起疑似性侵害案件，發現立場各異的衝突背後，有著極其相似的軌跡。

這天近中午，我們來到位於彰化市的小寶（化名）家，小寶牽著媽媽的手，對我們投以好奇又害羞的眼光，接著給我們看一枚寫著「courage」（勇氣）的紙製星星徽章。媽媽解釋：「這幾天他喜歡的幼兒園老師請假，他拒絕進校門，早上我帶他去看心理師，心理師鼓勵他戴勇氣徽章試試看。」

回家指屁股痛　肛門竟撕裂傷

小寶反覆拒學、努力嘗試，已經持續1年多了。我們跟著小寶和爸媽來到他目前就讀的幼兒園，不知道是不是因為戴著勇氣徽章，這天奇蹟般順利，沒有哭泣猶豫，小寶牽著老師的手走進校門，回頭對我們說再見。於是，我們回到小寶家中採訪，2個小時後，媽媽收到老師傳來的訊息：小寶雖進了校門，但還是沒有跨越進教室的門檻。媽媽嘆了口氣：「看來勇氣徽章好像沒有用啊。」

小寶的心理障礙來自在前一所幼兒園就讀時留下的創傷。2024年8月，滿2歲的小寶進入彰化市某準公共化幼兒園（以下簡稱甲園）念幼幼班，9月開始，小寶經常下課後沿路哭著回家，「我跟爸爸都以為只是因為不適應學校。」10月，小寶突然間不吃飯、不喝奶、不願上學，接著高燒到40度，「我們只好送醫院，住院後檢查全身上下，沒有任何異狀，醫生研判這應該是心因性的（指由壓力、情緒等心理因素引起的發燒），問我們在學校有沒有發生什麼事？」媽媽警覺不對勁，試著問小寶，「當時他（小寶）沒辦法說出什麼，只有說過他會怕學校。」

小寶爸媽詢問擔任主要教保員的L師，L師回覆，因為小寶有時吃飯較慢，助理教保員A會罵他並強行灌塞食物，才讓小寶害怕到不願意進食。園長承諾更換助理教保員，11月，新來的代理助理教保員B入班。

沒想到，那是另一場惡夢的開始。11月開始，小寶回家後會指著屁股對媽媽説「pain pain」（痛痛），脫下褲子檢查發現肛門紅腫、還有從肛門到睪丸的撕裂傷，「我們發現他屁股有一些傷痕，第一次發現時，我們覺得可能是大便太硬，但隔一週又一次，第三次發現時，傷痕一路從屁股裂到肛門。我們跟老師說，麻煩用濕紙巾擦屁股，老師只說她會處理、會跟助教說，之後一個多禮拜都沒有異常。」

媽媽回憶，那段時間，小寶連睡夢中都在哭，準備洗澡脫衣服時，小寶會強烈掙扎反抗，大喊：No ! No !「到了12月5日，爸爸幫小寶洗澡，沖洗到屁股時他反應很大，轉過身來直接朝爸爸打下去，情緒起伏很強烈。這是第5次受傷，我們決定去驗傷，因為有聽到其他人受傷，家長已經通報了，我就覺得這件事情不是那麼單純。」

媽媽說，驗傷時，小寶很害怕，一直極力掙扎，需要六個醫護人員抓住才有辦法，疼痛指數達重度疼痛第8級，「當時醫生跟他講英文，問他『any material penetrating？』（有無異物入侵？）可是小朋友聽不懂，所以我在旁邊問他：『anything inside？』小朋友說：『finger inside。』」醫生開的診斷書上則寫著「肛門撕裂傷」。

驚人的是，像小寶一樣的案例還有更多。跟小寶同班的貝貝（化名）2歲前就進入甲園的托嬰中心，熟悉校園環境，從未拒絕上學，9月念幼幼班2週後開始激烈反抗。

我們來到貝貝的家，她目前3歲半，活潑地跑跑跳跳、大聲表達自己的需求，與安靜敏感的小寶性格相當不一樣。貝貝的父親有點自責地說，一開始沒有察覺異樣，「我們以為她只是任性、不想上課，每天都還是硬塞進校門。」一直到11月6日，「她的額頭有一個面積滿大的瘀青，接近四分之一額頭大小，脖子也有受傷。我們問L師，L師說不知道。11月28日，我太太幫她洗澡，她腳夾很緊，不願意打開。後來，我太太撥開檢查，才發現小陰唇裡面有傷口，像是尖銳物品摳掉一塊皮。」受傷部位太私密，爸媽立刻帶貝貝前往醫院驗傷並通報（疑似違法事件），是第一個通報案例，其他家長也紛紛察覺不對勁，站出來發聲。

不滿調查結果　家長自己查案

彰化縣政府教育處12月22日啟動行政調查，隔年（2025年）3月調查結果出爐，認爲小寶和貝貝雖然都有私密處受傷的客觀事實，但在現有證據下，難以證實是誰做的，也無法確認可能造成傷害的過程細節，結果認定性侵害不成立，僅建議甲園改善班級經營、幼兒照顧品質、監視器配置等管理問題。

我們取得這份調查報告，發現接受調查的行為人是代理助理教保員B。B主要負責擦屁股、換尿布，由於2至3歲的幼兒正值戒尿布、學習控制大小便的時期，有的穿尿布，有的穿拉拉褲，有的只穿內褲，頻繁擦拭私密處是每天日常。調查報告顯示，B稱11月1日被調到幼幼班，有反應不會幫幼兒換尿布，希望教保員L師給予多一點協助，L師口頭上說好，卻還是把換尿布等雜事丟給B。B也說，跟L師溝通很困難，曾向園長反應，園長進班協助2天、口頭告誡L師，但情況並沒改善。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
幼兒園虐童案2／監視器畫面遺失　家長：自己當柯南查案
幼兒園虐童案3／大小便失準被處罰　教保員踢頭、大力拉扯證據曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝
父中國工作失聯6年　女兒滑臉書驚見「新一家三口照」
川普談台海「回答順序」藏貓膩　1段話是關鍵判斷
台大比文大還冷！　鄭明典貼1圖：這次顛倒過來了
行李「貼Taiwan」京都擋電梯被罵失格　作家揭日本人真正地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女控前任營區寢室當砲房　挨告裝不熟「下秒手機響了」

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

父中國工作失聯6年　女兒滑臉書驚見「新一家三口照」

太子集團在台設A片網站「儲值吸賭客」　負責人等8人交保

尪載女同事開會被認外遇！人妻失婚「怒討100萬」…法院判她慘敗

超扯！妹子搭機車「反向跨坐」騎士腿上　離譜畫面網友罵爆

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼張嘴性侵…等他走痛苦報警

國道1號三車連環撞！小客車遭「三明治夾擊」全毀　2駕駛掛彩送醫

高雄晚間3車車禍！他紅燈左轉「遭吊車擊落」　一駕駛無辜受波及

小三偷吃人夫被抓包！「全身剩內褲」裸躺床上　畫面全被拍

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

黃子鵬加盟台鋼雄鷹　觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

女控前任營區寢室當砲房　挨告裝不熟「下秒手機響了」

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

父中國工作失聯6年　女兒滑臉書驚見「新一家三口照」

太子集團在台設A片網站「儲值吸賭客」　負責人等8人交保

尪載女同事開會被認外遇！人妻失婚「怒討100萬」…法院判她慘敗

超扯！妹子搭機車「反向跨坐」騎士腿上　離譜畫面網友罵爆

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼張嘴性侵…等他走痛苦報警

國道1號三車連環撞！小客車遭「三明治夾擊」全毀　2駕駛掛彩送醫

高雄晚間3車車禍！他紅燈左轉「遭吊車擊落」　一駕駛無辜受波及

小三偷吃人夫被抓包！「全身剩內褲」裸躺床上　畫面全被拍

女控前任營區寢室當砲房　挨告裝不熟「下秒手機響了」

北韓軍方指控：南韓2度派無人機「入侵領空」　將付出慘痛代價

愛吃加工肉「恐罹4癌症」　醫示警了

凌晨兩點半隨手取名　「Nano Banana」意外替Google打贏AI翻身仗

1月10日星座運勢／為愛而生的一天！　雙子動了結婚念頭

「土方清運新制」費用飆10倍、房價喊漲　建商批政策失當

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

川普：不願中俄勢力進入委內瑞拉　但開放石油生意

父中國工作失聯6年　女兒滑臉書驚見「新一家三口照」

棒球、電競、高球全制霸！中國信託豪奪「運動推手獎」6大獎

【被女兒套路】謊稱牛奶滿出來...爸怎麼喝都喝不到XD

社會熱門新聞

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

辛柏毅失聯73小時！海面照明彈不斷

妹子搭機車反向跨坐騎士腿上　畫面引眾怒

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

小三偷吃人夫被抓包！只穿內褲影片被拍下

尪載女同事開會被認外遇　人妻怒討100萬結果曝

即／高雄社區大樓驚傳墜樓！女子倒臥花圃慘死

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

2警沒開單遭控貪污無罪　律師曝遭檢座嗆聲過程

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

「台南最大尾」遭追捕1年　樹上爽曬日光浴中彈倒地

最容易「姐弟戀」的三大星座！

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

10℃冷到周末　圖看何時回暖

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」

更多

最夯影音

更多
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面