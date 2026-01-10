租屋、看醫生都不敢說！她曝「1職業」很扣分　同行搖頭：剛好過濾

▲原PO不敢透露自己是名律師。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

律師在許多人眼中，是很專業的頂尖職業，但一名女網友卻發文表示，她實在不敢在公開自己的律師身分，深怕引發外界的負面刻板印象與防備心，不論是租房、看醫生或是使用交友軟體時，她都會刻意隱瞞，就擔心被貼上標籤。貼文曝光後，引起討論。

怕租房被拒絕！不敢說自己是律師

女網友在Dcard上，以「不敢跟別人說職業是律師」為標題發文表示，她曾聽補習班老師說過，如果租房時告知房東，自己的職業是律師，可能就「沒人敢租」了。甚至去看醫生時，她對醫師也不敢透露職業，擔心醫師會因此採取「防衛性醫療」。

女律師在交友軟體上超扣分？她擔心被貼標籤

原PO接著提到，在交友軟體上，隱瞞身分更是必須。她觀察到，男律師等於「加分」，但女律師卻直接變成「扣分」，因為外界對女律師的刻板印象就是「好強、愛辯」，甚至曾有人在論壇的擇偶版上，直接寫拒絕「律師」。

網友分享經驗 同行反讚職業可協助「避雷」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不太敢承認自己是律師，怕被問法律，卻答不出來太丟臉」、「我說我在國稅局，真的被打槍」、「我在臨床聽到律師真的會防衛性醫療，但也沒有不好啦，就效果跟風險都降低，什麼都最保守也不一定壞事」。

也有網友則說，「我覺得女律師很聰明啊，沒什麼不好的」、「講律師剛好可以過濾掉惡房東，沒什麼不好」、「想想也是避掉一個雷啦，報出職業有時候也是幫你省掉一些麻煩」、「不用理那些覺得男律加分、女律扣分的，這種男的本身人品一定不怎麼樣」、「會因為對方是律師，口才好怕辯不過，就扣人家分的，還是檢討一下是不是自己邏輯太差，男女都一樣」。