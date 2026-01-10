　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國網友喊「委國模式」斬首台灣　專家打臉酸幻想

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國3日閃電擄走委內瑞拉總統馬杜洛，引發一些中國網友呼籲北京對台灣領導人採取相同模式行動作為占領台灣前奏。但分析家、學者和立委表示，解放軍距離做好相關準備仍然遙遠。

路透社報導，美國活捉馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦的行動展示其軍隊經過實戰驗證的空中優勢，包括動用匿蹤戰機、能干擾敵人防衛系統的噴射機及能向指揮官即時回傳情報的祕密偵察無人機和衛星，來取得制空權。

一些中國網友卻大喊從美國行動得到啟發。其中1名微博用戶寫道：「委內瑞拉的情況已為我們提供1種統一台灣的辦法：先用特種部隊逮捕賴清德，隨即宣布接管台灣，發放新的身分證，...迅速達成決定性勝利。」

一些駐外武官也說，中國考慮的武力奪台廣泛選項中，已包括從台北擄走台灣領導人，並已進行過相關兵棋推演。

不過，本屆立法院會期擔任外交及國防委員會成員的民進黨立委陳冠廷將上述中國網友言論斥為「幻想」。其他分析家也說，中國任何這類嘗試很快會面臨殘酷的軍事現實。

陳冠廷指出，解放軍無論在聯合作戰經驗、電磁與電子戰能力及高風險任務實戰驗證方面，都仍與美軍有明顯差距。

中國雖已持續多年設法取得先進武器，但解放軍能否有效使用這些武器，以及其指揮系統能否在作戰時將這些武器整合運用，仍令外界質疑。

專家表示，解放軍在台灣要面臨的對手，則有廣泛的防空系統與雷達能力，且美國和其盟友很可能提供支援，此外台灣多年來已對總統可能遭遇「斬首行動」做了準備。

陳冠廷說，中國奪台行動一旦遭遇困難，便會迅速升級為全面衝突，帶來極高的政治和軍事風險；而台灣則有層層的防空與預警系統，代表任何空襲或特戰滲透行動都可能在通過台灣海峽時遭偵測出，預告情勢升溫。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）安全事務學者許瑞麟（Collin Koh）也指出，解放軍近來雖在部隊戰時整合方面努力追趕，「但與美軍已累積數十年的經驗相比，仍僅是學步階段」。

他還說，中國雖已在解放軍機隊中加入新機，來複製如波音（Boeing）EA-18G「咆嘯者」（Growler）電戰機、美商諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）的E-2D「先進鷹眼」（ Advanced Hawkeye）指揮暨預警機這類平台，但其確切作戰能力尚未明朗。

許瑞麟另提到，由於中共在解放軍指揮系統中仍扮演角色，使得軍隊效力依舊令人懷疑。因為軍隊指管層級必須去中心化，才能讓前線指揮官在戰況發展時，面對流動、不斷變化且具不確定性的作戰行動，有必要的主動權來應對。

01/07 全台詐欺最新數據

473 2 2536 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝
父中國工作失聯6年　女兒滑臉書驚見「新一家三口照」
川普談台海「回答順序」藏貓膩　1段話是關鍵判斷
台大比文大還冷！　鄭明典貼1圖：這次顛倒過來了
行李「貼Taiwan」京都擋電梯被罵失格　作家揭日本人真正地

【被女兒套路】謊稱牛奶滿出來...爸怎麼喝都喝不到XD

馬杜洛下台後新局　美國評估重建委內瑞拉外交關係

馬杜洛下台後新局　美國評估重建委內瑞拉外交關係

美國官員透露，隨著美國與委內瑞拉關係逐漸解凍，美國外交高層近日前往卡拉卡斯，評估自2019年關閉使館以來重啟駐委大使館的可能性。這次行動展現出雙方正積極推動恢復外交互動，為未來雙方關係鋪路。

委國政變　北京逾600億美金債恐收不回

委國政變　北京逾600億美金債恐收不回

教宗警告：戰爭重新成為風潮

教宗警告：戰爭重新成為風潮

快訊／川普：取消對委內瑞拉第2波攻擊

快訊／川普：取消對委內瑞拉第2波攻擊

委國代理總統會晤陸大使　感謝中國譴責美國

委國代理總統會晤陸大使　感謝中國譴責美國

