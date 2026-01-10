卡債救星？川普宣布「限縮信用卡利率」　1年內最高10%

▲ 川普宣布將限制信用卡利率。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普9日發文宣布，將對信用卡利率祭出10％上限，為期一年，兌現去年競選承諾，但如何落實管制仍是未知數。

川普在貼文中強調，「我們不會再讓美國民眾被那些收取20％到30％、甚至更高利率的信用卡公司剝削。負擔得起！」他稱這項限制將自20日起生效並維持1年，但未說明具體執行方式，而這類政策通常需要國會立法或監管機關配合。

綜合POLITICO及《紐約時報》等美媒，川普2024年9月稱當選會將信用卡利率暫時限制在10%，但上任後並未兌現這項承諾，反而廢除拜登政府時期將信用卡滯納金上限訂為8美元的規定，更試圖在未經國會批准下關閉美國最高消費者金融監管機構——消費者金融保護局（CFPB）。

CFPB代理局長、白宮預算辦公室主任沃特（Russell T. Vought）已暫停銀行審查，撤銷數十起控告金融公司違反消費者保護法的訴訟，並計劃裁撤逾90％員工，甚至公開表態稱希望CFPB「在未來兩、三個月內被廢除」。

就在川普發文前幾小時，佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）才發文批評，「川普承諾將信用卡利率上限訂在10％，阻止華爾街為所欲為，結果卻放寬對大銀行的管制，讓他們收取高達30％的利息。」他和密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley）去年曾提案，要求設定10％利率上限5年，但因缺乏政府支持無疾而終。

根據聯準會數據，截至去年11月信用卡帳戶平均年利率為22.3％，遠高於2013年底的12.9％。消費者金融保護局2024年則估計，信用卡業者每年從利息和手續費賺進1300億美元。