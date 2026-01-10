吊車大王「差1碼」錯過頭獎！曝實拿金額：不開心　秒捐一台車

▲他差一碼就中了今彩539的頭獎。（圖／翻攝自IG／huboss888）

記者周亭瑋／綜合報導

64歲「吊車大王」胡漢龑身家破百億，擁有4位妻子與14名子女，家庭、事業都堪稱傳奇。近日，他發文透露，自己與今彩539的頭獎擦身而過，僅差1碼即可抱回800萬元；不過，他隨後宣布捐贈警用巡邏車，展現其取之社會、回饋社會的企業家精神。

與8百萬頭獎擦身而過

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡漢龑5日在IG發文表示，近期購買今彩539時，第五度與頭獎擦身而過。他連喊三次「不開心」，指出號碼僅差一碼，導致獎金從800萬元縮水至2萬元，扣稅後僅實領1.5萬餘元。

▲獎金剩不到2萬元。（圖／翻攝自IG／huboss888）

連續捐贈車輛回饋地方

儘管彩券中獎不如預期，胡漢龑推廣公益的腳步並未停歇，繼捐贈花蓮縣光復鄉一台四輪傳動車輛後，他再度捐贈一台警用巡邏車給新竹縣寶山分駐所。

他指出，去年一整年共計捐出五台車輛，並強調「取之社會、回饋於社會，有需要幫忙的啟德永遠與你同在。」

對此，網友們紛紛笑回，「爸爸你不缺這8百萬吧」、「好厲害，已羨慕」、「胡董你很有回饋社會的心，很棒」、「希望胡董下次能中頭獎」、「爸爸一天就賺回來了」。