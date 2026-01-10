陳其邁趣味競賽「交棒」邱議瑩　林岱樺酸：市長接棒不是遊戲

▲高雄市長陳其邁在趣味競賽遊戲中，交棒給邱議瑩。（圖／記者吳世龍攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁今（10）日出席2026高雄富邦馬拉松，欲角逐民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆也陪同出席，值得一提的是，在趣味競賽環節中，陳其邁將「棒子」交給邱議瑩的動作令人耐人尋味。邱議瑩認為「交棒」象徵市政團隊的延續與接力，不過對手林岱樺卻開酸「接棒不是遊戲，更不是表演」，讓這場選戰局面更加火熱。

市長陳其邁今日上午出席高雄富邦馬拉松活動，在趣味遊戲關卡環節，穿著恐龍裝的陳其邁將「棒子」交給邱議瑩，面臨選前關鍵時刻，陳其邁與各參選人的互動、交流都備受關注，而這交棒的動作，有熟悉陳其邁的親近人士直言：「這可以看做是陳其邁交棒的訊號」。

▲邱議瑩認為交棒象徵市政傳承、接棒向前。（圖／記者許宥孺翻攝）



邱議瑩事後表示，「我跟其邁市長已經認識很久了，所以我們的默契其實蠻好的。今天的所謂的交棒的動作，其實就是自然而然地發生；不過我也希望，未來高雄市政也是一棒接一棒交給邱議瑩，讓我們延續高雄的榮光。」

▲林岱樺認為高雄市長的責任不是遊戲。（圖／記者許宥孺翻攝）



不過立委林岱樺卻開酸，「接棒不是遊戲，更不是表演」，她直言：「高雄市長的責任本來就不是遊戲，市民的問題更不是遊戲。沒有人把初選當成一場遊戲，我也從來沒把高雄未來當遊戲。」

▲許智傑表示有人希望他「傳陳市政」。（圖／記者許宥孺翻攝）



立委許智傑今日上午在林園早市展開密集拜票行程，與前鄉長韓賜村及多位里長共同沿街問候攤商與居民，希望在最後黃金週集中火力、拉升支持度。面對「交棒」的解讀，許智傑表示，許多攤商與民眾都期待市政延續，並有人直言希望他能「傳陳市政」，盼延續陳其邁市長的施政成果。意指一個動作、一句話可各自解讀。

▲賴瑞隆號召百工百業顧電話。（圖／記者許宥孺翻攝）



賴瑞隆今日下午則有台南市長黃偉哲陪同車隊掃街，賴瑞隆強調，這不僅是黃偉哲此次初選首度在外縣市為黨內參選人站台，也象徵繼屏東縣長周春米表態唯一支持賴瑞隆後，「南高屏同盟」及「市長級戰隊」正式成形。