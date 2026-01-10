　
政治

陳其邁趣味競賽「交棒」邱議瑩　林岱樺酸：市長接棒不是遊戲

▲高雄市長陳其邁在趣味競賽遊戲中，交棒給邱議瑩。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁在趣味競賽遊戲中，交棒給邱議瑩。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁今（10）日出席2026高雄富邦馬拉松，欲角逐民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆也陪同出席，值得一提的是，在趣味競賽環節中，陳其邁將「棒子」交給邱議瑩的動作令人耐人尋味。邱議瑩認為「交棒」象徵市政團隊的延續與接力，不過對手林岱樺卻開酸「接棒不是遊戲，更不是表演」，讓這場選戰局面更加火熱。

市長陳其邁今日上午出席高雄富邦馬拉松活動，在趣味遊戲關卡環節，穿著恐龍裝的陳其邁將「棒子」交給邱議瑩，面臨選前關鍵時刻，陳其邁與各參選人的互動、交流都備受關注，而這交棒的動作，有熟悉陳其邁的親近人士直言：「這可以看做是陳其邁交棒的訊號」。

▲▼邱議瑩認為交棒象徵市政傳承、接棒向前。。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲邱議瑩認為交棒象徵市政傳承、接棒向前。（圖／記者許宥孺翻攝）

邱議瑩事後表示，「我跟其邁市長已經認識很久了，所以我們的默契其實蠻好的。今天的所謂的交棒的動作，其實就是自然而然地發生；不過我也希望，未來高雄市政也是一棒接一棒交給邱議瑩，讓我們延續高雄的榮光。」

▲林岱樺認為高雄市長的責任不是遊戲。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林岱樺認為高雄市長的責任不是遊戲。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過立委林岱樺卻開酸，「接棒不是遊戲，更不是表演」，她直言：「高雄市長的責任本來就不是遊戲，市民的問題更不是遊戲。沒有人把初選當成一場遊戲，我也從來沒把高雄未來當遊戲。」

▲許智傑今日在林園車掃。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲許智傑表示有人希望他「傳陳市政」。（圖／記者許宥孺翻攝）

立委許智傑今日上午在林園早市展開密集拜票行程，與前鄉長韓賜村及多位里長共同沿街問候攤商與居民，希望在最後黃金週集中火力、拉升支持度。面對「交棒」的解讀，許智傑表示，許多攤商與民眾都期待市政延續，並有人直言希望他能「傳陳市政」，盼延續陳其邁市長的施政成果。意指一個動作、一句話可各自解讀。

▲賴瑞隆號召百工百業顧電話。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲賴瑞隆號召百工百業顧電話。（圖／記者許宥孺翻攝）

賴瑞隆今日下午則有台南市長黃偉哲陪同車隊掃街，賴瑞隆強調，這不僅是黃偉哲此次初選首度在外縣市為黨內參選人站台，也象徵繼屏東縣長周春米表態唯一支持賴瑞隆後，「南高屏同盟」及「市長級戰隊」正式成形。

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市自下周開始執行初選民調，民進黨日前也提出多個禁止事項，包含9日起各候選人不得參與媒體露出、發布民調等。而3個初選區中，高雄民調最為接近，4候選人幾乎都在誤差範圍中，台南廝殺最激烈，幾份封關民調都在拉鋸中，各候選人也在最後期限前找黨內大咖站台，領先者盼能鞏固優勢、微幅落後者也期待一舉翻盤，拿下逆轉勝。

城市轉型沒有退路競爭！陳其邁親曝接棒高雄市長條件

城市轉型沒有退路競爭！陳其邁親曝接棒高雄市長條件

節目喊卡後首現身！阿扁力挺陳亭妃　「若站台就出事關公會做主」

節目喊卡後首現身！阿扁力挺陳亭妃　「若站台就出事關公會做主」

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場全力衝刺民進黨初選

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場全力衝刺民進黨初選

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

