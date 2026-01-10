落實數位平權！台南勞工局推AI講座　教勞工把科技變成助力

▲台南市勞工局舉辦AI講座，吸引不同產業勞工踴躍參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助勞工與市民朋友因應數位轉型與AI浪潮，提升職場競爭力並豐富生活內涵，台南市勞工局持續辦理「職場大小事講座」，規劃AI系列主題課程，10日特別邀請AI達人、企業管理與AI職場應用專家許崧庭博士，從入門觀念出發，分享AI基礎概念與實務應用，現場學習氣氛熱烈，吸引來自不同產業背景的勞工與市民踴躍參與。

勞工局表示，此系列課程是落實市長黃偉哲打造「希望家園」施政理念的重要一環，透過政府資源與專業師資，引導勞工培養良好學習風氣，讓不同年齡層、不同數位熟悉度的市民，都能安心跨出學習AI的第一步，真正落實數位平權。

勞工局長王鑫基指出，去年「職場大小事講座」首度邀請長期深耕企業管理與整合行銷AI應用的許崧庭博士授課，教導市民實際入手AI工具，報名相當踴躍、反應熱烈，課後也接獲大量市民洽詢後續課程。因此，勞工局於2026年度再度邀請許博士完整規劃12場AI系列講座，課程設計緊扣實際需求，從基礎觀念、實務操作到倫理與風險意識，循序漸進建立完整學習路徑，期望降低AI學習門檻，協助勞工在快速變動的產業環境中，培養可長可久的數位應變能力。

許崧庭博士在課程中指出，AI早已不只是科技人或工程師的專利，而是未來職場中每位勞工都必須具備的「基本素養」。因此，首堂課並未直接進入複雜技術，而是從「正確認識AI」開始，協助學員建立清楚且務實的觀念基礎。課程內容涵蓋三大重點，包括生成式AI的基本概念，並比較ChatGPT、Gemini等主流工具的功能差異與適用情境；同時透過貼近生活與工作的實例，示範AI在資料整理、文字生成與構想發想上的輔助角色，讓學員實際感受效率提升。此外，也特別強調「AI防詐技巧與使用倫理」，提醒學員在善用科技的同時，必須具備資訊判讀能力與風險意識。

許博士也勉勵學員，AI的價值不在於「取代人」，而在於「放大人的專業與判斷力」，只要方法正確，AI就能成為職涯發展的得力助手。後續課程將陸續涵蓋AI內容創作、行銷企劃、人力資源應用、簡報製作與個人品牌經營等主題，協助學員將AI真正融入工作與生活。

王鑫基局長進一步表示，首場「AI基礎概念與操作」課程，是今年AI實務應用系列的開端，也展現台南市在推動勞工數位培力與終身學習上的積極作為。下一場講座將於2月7日舉辦，內容聚焦AI在電子報、新聞稿與活動文案製作上的應用，實用性十足，歡迎有興趣的市民朋友上勞工局網站報名參加。