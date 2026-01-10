　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲為挺陳昭姿搬出IPAC　吳思瑤：法案主張不同捍衛國家立場一致

▲▼民眾黨立法院黨團「人事延宕、機關癱瘓，誰之過？」記者會，立委黃國昌、陳昭姿、張啟楷、林國承出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨「2年條款」下，8名不分區立委將於2月1日集體離職，但陳昭姿的2年條款近日才傳出有但書，可待《人工生殖法》修法通過後再交棒，引起黨內其他立委不滿。而陳昭姿為「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席，若卸下立委職位，且民眾黨無人願意擔任，台灣將失去IPAC的會員資格。對此，綠委吳思瑤今（10日）強調，一碼歸一碼，民進黨不會因為在代理孕母議題上意見不同，就全盤推翻否定陳昭姿，衷心感謝陳昭姿，不管陳昭姿何時卸任，期待民眾黨都應該協助台灣保有IPAC的會員國資格。

要加入IPAC需要「執政黨」與「主要在野黨」同時申請加入，才能取得資格。然而國民黨歷來都沒人願意加入，IPAC認定擁有民眾黨為「主要在野黨」，陳昭姿與范雲擔任「共同主席」，讓台灣正式加入IPAC。因此若陳昭姿卸下立委身份，台灣可能失去IPAC的會員資格。

民眾黨前主席柯文哲昨就表示，副總統蕭美琴可以到歐洲議會去演講是因為陳昭姿幫忙，願意去聯署，陳昭姿讓民進黨政府有機會到國際上去，但民進黨回報陳昭姿的是「再踹她一腳」。

吳思瑤表示，一碼歸一碼，法案主張可以不同，但捍衛國家主權的立場應該一致。就像人工生殖技術與代孕脫鉤一樣，《人工生殖法》與IPAC也沒有絕對的對價。在國民黨杯葛抵制下，台灣能順利加入IPAC，確實衷心感謝陳昭姿委員，這份肯定與感謝未曾也不會改變。

吳思瑤強調，民進黨不會因為在代理孕母議題上意見不同，就全盤推翻否定陳昭姿委員的一切。但支持加入IPAC，與民主同盟國家站在一起抵禦中共打壓，希望不只是陳委員的個人主張，也能是民眾黨的政黨主張。不管陳昭姿何時卸任、由誰接任，期待民眾黨都應該協助台灣保有IPAC的會員國資格。

吳思瑤指出，相信守護台灣也是陳昭姿委員的畢生心願！一起促成民眾黨為台灣發聲。這就是賴清德總統一再強調的「我們雖然不同黨，但都是同一國」，對內可以競爭，意見可以不同，對外都要團結一致。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6904 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／緬甸宣布「徹底夷平」KK園區！　635詐騙據點全數炸毀
經典「勝利衝鋒」彩繪WRX毀了！　慘剩車殼畫面曝
帶1物回台　女遭罰20萬！房子險被查封

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲為挺陳昭姿搬出IPAC　吳思瑤：法案主張不同捍衛國家立場一致

總預算卡關　國民黨團：爭議性新興計畫分開處理是可行選項

劉世芳：土地難尋「社宅越蓋越少」　百萬戶租屋供給目標不變

江啟臣、楊瓊瓔都贏對手　盧秀燕：盼月底決定人選安定藍營

盧秀燕盼1月定案台中市長人選　鄭麗文：已約好16日協調

王牌撞線！邱議瑩亮神秘嘉賓「黃偉哲」強攻　沈伯洋參戰初選炸裂

國共論壇可望1月底登場？　鄭麗文：對岸釋出善意、智庫積極準備

宗教團體不動產權利歸屬審認6月到期　已有917家提出申請

遭質疑未利益迴避　陳菁徽：即日起不參與代理孕母條文審查

原來真有「代孕條款」　陳昭姿留任照出柯文哲與民眾黨尷尬處境

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

柯文哲為挺陳昭姿搬出IPAC　吳思瑤：法案主張不同捍衛國家立場一致

總預算卡關　國民黨團：爭議性新興計畫分開處理是可行選項

劉世芳：土地難尋「社宅越蓋越少」　百萬戶租屋供給目標不變

江啟臣、楊瓊瓔都贏對手　盧秀燕：盼月底決定人選安定藍營

盧秀燕盼1月定案台中市長人選　鄭麗文：已約好16日協調

王牌撞線！邱議瑩亮神秘嘉賓「黃偉哲」強攻　沈伯洋參戰初選炸裂

國共論壇可望1月底登場？　鄭麗文：對岸釋出善意、智庫積極準備

宗教團體不動產權利歸屬審認6月到期　已有917家提出申請

遭質疑未利益迴避　陳菁徽：即日起不參與代理孕母條文審查

原來真有「代孕條款」　陳昭姿留任照出柯文哲與民眾黨尷尬處境

詹皇致命失誤里程碑變「里程悲」！唐西奇犯滿氣炸、湖人13勝狂紀錄遭中斷

2025經濟成績單曝光！謝金河指台灣1數據「贏其他亞洲國家」

川普大轉彎！撤回「中國無人機封殺令」　官員曝：為了川習會

金唱片紅毯／ALLDAY PROJECT霸氣登場　主持人告白：老公是你們粉絲

大陸「鼻病毒」爆發！醫示警：C型易誘發氣喘過敏　2類人風險高

陸獨居安全APP「死了麼」爆紅　名稱卻被批評「不吉利」

《九重紫》男星遭爆「出軌2男金主」換資源！　粉絲怒列7宗罪公審

日本恐「一夜之間」擁有核武！拜登曾警告習近平　鈽超過民用需求

金唱片紅毯／CORTIS打頭陣現身！突親切撂中文　紅毯跑錯路全場笑了

技師年薪380萬元「招不到人」！　福特CEO：國家陷入困境

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

政治熱門新聞

「學姊」黃瀞瑩生了！　曬一家三口合照：寶貝歡迎你來到地球

真有但書！陳昭姿辭職書曝光　柯文哲親筆寫「必需完成代孕法案」

館長被告不忍了！直播點名賴清德出庭

陳昭姿卸任台灣「恐丟IPAC資格」 范雲：盼不管哪位民眾黨主席都支持

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

館長嗆斬首被起訴點名總統出庭　賴清德：被告才需要出席

原來真有「代孕條款」　陳昭姿留任照出柯文哲與民眾黨尷尬處境

石平訪台丟震撼彈！擬邀立委正式訪日國會

中國網友喊「委國模式」斬首台灣　專家打臉酸幻想

立院六度表決拒審總預算　TPASS、生育補助也未被放行

黃國昌選新北成「藍白合」試金石　民眾黨備妥3支箭遙指2028大選

遭質疑未利益迴避　陳菁徽：即日起不參與代理孕母條文審查

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

不用逐段標【無】了！　國防部改制非機密文件「封面標7字」

更多熱門

相關新聞

王牌撞線！邱議瑩公布晚會神秘嘉賓「黃偉哲」強攻

王牌撞線！邱議瑩公布晚會神秘嘉賓「黃偉哲」強攻

民進黨高雄市長初選倒數進入決戰階段，兩大陣營罕見在最後時刻丟出相同的黨內王牌，兩人前一天都找來立委沈伯洋，而今天（10日）邱議瑩、賴瑞隆分別請出台南市長黃偉哲。

原來真有「代孕條款」　陳昭姿留任照出柯文哲與民眾黨尷尬處境

原來真有「代孕條款」　陳昭姿留任照出柯文哲與民眾黨尷尬處境

真有但書！陳昭姿辭職書曝光　柯文哲親筆寫「必需完成代孕法案」

真有但書！陳昭姿辭職書曝光　柯文哲親筆寫「必需完成代孕法案」

僅新北沒有！蘇巧慧承諾當選提供免費營養午餐　反遭藍白圍剿

僅新北沒有！蘇巧慧承諾當選提供免費營養午餐　反遭藍白圍剿

陳昭姿卸任台灣「恐丟IPAC資格」 范雲：盼不管哪位民眾黨主席都支持

陳昭姿卸任台灣「恐丟IPAC資格」 范雲：盼不管哪位民眾黨主席都支持

關鍵字：

陳昭姿民眾黨IPAC人工生殖法吳思瑤民進黨台海局勢

讀者迴響

熱門新聞

愛愛完「不認郭書瑤是女友」還消失

拍片喊會看外流挨批！團隊坐著道歉：沒惡意

遭15男撕光衣服！25歲女淪哈瑪斯性奴

快訊／《飛魚高校生》管麟認愛同時宣布求婚

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

野生蔡依林「臉完全沒遮」吃早午餐！

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

最容易「姐弟戀」的三大星座！

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

更多

最夯影音

更多
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面