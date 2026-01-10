柯文哲為挺陳昭姿搬出IPAC　吳思瑤：法案主張不同捍衛國家立場一致

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨「2年條款」下，8名不分區立委將於2月1日集體離職，但陳昭姿的2年條款近日才傳出有但書，可待《人工生殖法》修法通過後再交棒，引起黨內其他立委不滿。而陳昭姿為「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席，若卸下立委職位，且民眾黨無人願意擔任，台灣將失去IPAC的會員資格。對此，綠委吳思瑤今（10日）強調，一碼歸一碼，民進黨不會因為在代理孕母議題上意見不同，就全盤推翻否定陳昭姿，衷心感謝陳昭姿，不管陳昭姿何時卸任，期待民眾黨都應該協助台灣保有IPAC的會員國資格。

要加入IPAC需要「執政黨」與「主要在野黨」同時申請加入，才能取得資格。然而國民黨歷來都沒人願意加入，IPAC認定擁有民眾黨為「主要在野黨」，陳昭姿與范雲擔任「共同主席」，讓台灣正式加入IPAC。因此若陳昭姿卸下立委身份，台灣可能失去IPAC的會員資格。

民眾黨前主席柯文哲昨就表示，副總統蕭美琴可以到歐洲議會去演講是因為陳昭姿幫忙，願意去聯署，陳昭姿讓民進黨政府有機會到國際上去，但民進黨回報陳昭姿的是「再踹她一腳」。

吳思瑤表示，一碼歸一碼，法案主張可以不同，但捍衛國家主權的立場應該一致。就像人工生殖技術與代孕脫鉤一樣，《人工生殖法》與IPAC也沒有絕對的對價。在國民黨杯葛抵制下，台灣能順利加入IPAC，確實衷心感謝陳昭姿委員，這份肯定與感謝未曾也不會改變。

吳思瑤強調，民進黨不會因為在代理孕母議題上意見不同，就全盤推翻否定陳昭姿委員的一切。但支持加入IPAC，與民主同盟國家站在一起抵禦中共打壓，希望不只是陳委員的個人主張，也能是民眾黨的政黨主張。不管陳昭姿何時卸任、由誰接任，期待民眾黨都應該協助台灣保有IPAC的會員國資格。

吳思瑤指出，相信守護台灣也是陳昭姿委員的畢生心願！一起促成民眾黨為台灣發聲。這就是賴清德總統一再強調的「我們雖然不同黨，但都是同一國」，對內可以競爭，意見可以不同，對外都要團結一致。