日本恐「一夜之間」擁有核武！拜登曾警告習近平　鈽超過民用需求

▲中國亮劍「多彈頭核武」！在北京閱兵首度公開亮相東風-5C液態燃料戰略洲際核導彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國近日再度針對日本核議題提出強烈警告！來自北京的智庫公布一份30頁官方報告，指控日本可能已秘密生產可用於核武器的鈽，並具備在極短時間內發展核武的技術與能力，報告更引述前美國總統拜登曾向中國國家主席習近平直言，日本可「一夜之間」擁有核武，呼籲國際社會對日本右翼勢力的核野心採取強力行動。

根據《南華早報》（SCMP），中國軍控與裁軍協會（CACDA）與隸屬中國核工業集團的智庫「中核戰略規劃研究總院」，在北京聯合發布標題為《日本右翼勢力的核野心：對世界和平的嚴重威脅》的報告。報告指出，日本可能早已秘密取得武器級鈽，並擁有完整核燃料循環體系與成熟的核工業基礎，足以在短時間內完成核武裝。

報告內容特別引述美國前總統拜登（Joe Biden）在擔任副總統時，曾於2016年接受美國公共廣播電視公司專訪時的說法。拜登回憶與中國國家主席習近平的對話時指出，日本若決定發展核武，幾乎可在「一夜之間」完成。儘管當時部分中國官媒曾報導該訪談，但中方官方過去未公開回應。

▲美軍1945年8月在日本廣島投下原子彈「小男孩」。（圖／達志影像／美聯社）

中方報告指出，日本是《核武禁擴條約》（NPT）架構下，唯一擁有用過核燃料再處理技術，並具備提取武器級鈽能力的非核武國家。報告並指，日本曾於1980年代曾利用實驗快中子反應爐「常陽」（Joyo）回收鈽，且在爐心設計調整前，技術上具備生產武器級鈽的可能性。

報告引述1994年綠色和平組織的研究指出，美國專家分析認為，日本可能在反應爐設計變更前，生產約40公斤武器級鈽。此外，中方也指控日本囤積的鈽數量遠超過民用核能需求，造成敏感核材料供需長期失衡。

除了核材料問題，報告亦評估，日本已具備核武投送相關的作戰平台，並擁有發展核動力潛艦與航空母艦的技術基礎，認為其軍事潛力不容忽視。

▲日本首相高市早苗、日本外務大臣茂木敏充。（圖／達志影像／美聯社）

中國軍控與裁軍協會秘書長戴懷成在發表會上點名，日本首相高市早苗近年多次暗示檢討是否重新修訂「不擁有、不生產、不引進核武」的非核三原則，部分日本高層官員甚至公開主張日本應擁有核武，顯示日本正試圖擺脫國際秩序限制、加速軍事化。

中國外交部發言人毛寧則在8日的例行記者會上表示，該報告揭露日本右翼勢力企圖擁有核武的意圖，並列舉日本長期秘密研究核武、囤積大量敏感核材料的「令人震驚事實」。

在中日關係持續緊張之際，中國商務部也於日前宣布，禁止向與日本軍方有關的最終用戶出口軍民兩用產品。北京學者警告，若未及時採取行動，日本恐在數年內跨越核武門檻，對區域安全構成重大衝擊。