江啟臣、楊瓊瓔都贏對手　盧秀燕：盼月底決定人選安定藍營

記者鄧木卿／台中報導

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都表態參選台中市長，但人選遲遲未定，市長盧秀燕10日上午表示，希望月底前能協調出來，以安定藍營人心。她還透露，根據黨內內部民調，不論江或楊出線，都是勝券在握。

▲▼盧秀燕希望月底前能決定出市長候選人。（圖／台中市政府提供，下同）

盧秀燕針對國民黨候選人一事表示，距離年底市長選舉，只有10個月，時間緊迫，2月就要過年了，她希望月底前定案，讓候選人有更多時間向選民請益，也讓藍營人心安定，不會有焦慮感。

盧秀燕還透露內部民調，不論江或楊誰出線，都是勝券在握，但這個領先必須維持下去，她也希望天公祖能為台中帶來好福氣，好市長。

位在清水區的玉京天公祖總廟，由財團法人玉皇大帝增福基金會募資籌建，上午舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」，盧秀燕、立法院長韓國瑜、前立法院長王金平、副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、黃健豪、顏寬恒、傅崐萁、國民黨主席鄭麗文等人出席。

玉皇大帝增福基金會102年設立，秉持宗教仁愛精神，以闡揚道教教義、淨化人心為宗旨，長期投入公益慈善、社會教化及地方關懷，對地方安定與社會發展具正面影響。

玉京天公祖總廟2019年動工，占地約4588坪，規劃興建主廟約880坪，為地上15樓、地下2樓建築物，未來落成後，可望成為全台最大的天公廟，期望在天公庇佑之下，促進宗教和諧、社會安定，並為世界祈願長久和平。