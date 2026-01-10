原來真有「代孕條款」　陳昭姿留任照出柯文哲與民眾黨尷尬處境

▲民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲、幹事長陳昭姿委員召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨2年條款時限將屆，但就在處理辭職手續的時機點，竟傳出陳昭姿簽的是「代孕條款」，讓其他已在進行交接的立委感到錯愕，原來2023年簽下的辭職書是能夠有但書的，林國成、麥玉珍更為此直接「開撕」，質疑制度問題。事實上，柯文哲雖向來把尊重制度、公開透明掛嘴邊，治軍風格卻再人治不過，即便證明真有所謂「代孕條款」，也難以服眾。本該美意一樁的「2年條款」，如今卻再一次凸顯柯的人治風格，讓民眾黨處境越發尷尬。

隨著司法言詞辯論結束後，柯文哲在等待3月一審宣判的空擋動作不斷，要說是復出政壇也不為過，近期更連續兩週來到立法院幫陳昭姿的代孕入《人工生殖法》修法請命。

1月2日時，柯文哲首次為了《人工生殖法》拜會立法院朝野黨團，由於法案進度不樂觀，當時被問到陳昭姿是否依約卸任？他便語帶保留表示「私下討論」，就已讓外界逮到縫隙製造話題。後續隨著將卸任的立委要在本周簽下離職書，各界才驚覺陳昭姿竟未簽署，隨即引起黨內同志不滿。

林國成7日表示，考試不及格的人就要留任，這什麼邏輯？而另位民眾黨立委麥玉珍也說，法案是否能完成三讀從來不是取決於任期長短，如果留下來就一定會過，那未完成的法案，是否只要拉長任期就能自動通過？若因擔心個別法案而拒絕制度，反而才是背離從政初心。

眼見黨內爭執不斷，柯文哲昨也利用拜會韓國瑜後的記者會說明，民眾黨當年徵召不分區立委時，的確有2年條款，但他也有答應陳昭姿要讓她完成代理孕母修法；陳昭姿則說，當時有告訴主席，如果1年內可以修法完成，她也可以一年內離開，「我的心願是要完成這個法案」。

事實上，這個爭議的根本無關《人工生殖法》修法，而是口口聲聲說要尊重制度、制度比人更可靠的柯文哲一路以來治軍帶兵的縮影。當制度會因人而異，永遠都會有不服氣的人。即便「代孕條款」確實存在，陳昭姿任期就是要綁定修法進度，為何一開始不向黨內說明清楚？但這也不禁讓人好奇，放任風波延燒一周是一個點，黨內其他立委是否也知道可以這樣「開條件」？

黨內人士觀察，這起事件對誰來說都受傷，主張2年條款的柯文哲也不可能毫無衝擊；但畢竟陳昭姿的辭職信也流出了，的確有寫到但書要推完人工生殖法，因此對柯來說傷害不大。反而壓力在陳昭姿身上，對她的傷害比較重，「外部有對《人工生殖法》有疑慮的人攻擊她，內部要面對同黨委員眼紅嫉妒」。

該人士認為，柯文哲一開頭沒有講清楚，到了準備交棒的最後關頭才說，確實也事關決策時間點，「如果陳昭姿是例外的話，其他委員也會想辦法把自己變成例外，反而讓大家更為浮動，柯文哲也許是在這種考量下才在最後攤牌」。

但不管如何，「2年條款」本該是民眾黨用以區別藍綠最大的不同，培養更多人才、壯大黨的枝幹，理念很豐沛。但如今，卻成為黨內茶壺風暴的爆發點，黨外訕笑、黨內部分支持者也難以接受，更甚者失望離開，也讓黨陷入更加尷尬的處境。