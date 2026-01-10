　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

原來真有「代孕條款」　陳昭姿留任照出柯文哲與民眾黨尷尬處境

▲▼台灣民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲、幹事長陳昭姿委員召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲、幹事長陳昭姿委員召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨2年條款時限將屆，但就在處理辭職手續的時機點，竟傳出陳昭姿簽的是「代孕條款」，讓其他已在進行交接的立委感到錯愕，原來2023年簽下的辭職書是能夠有但書的，林國成、麥玉珍更為此直接「開撕」，質疑制度問題。事實上，柯文哲雖向來把尊重制度、公開透明掛嘴邊，治軍風格卻再人治不過，即便證明真有所謂「代孕條款」，也難以服眾。本該美意一樁的「2年條款」，如今卻再一次凸顯柯的人治風格，讓民眾黨處境越發尷尬。

隨著司法言詞辯論結束後，柯文哲在等待3月一審宣判的空擋動作不斷，要說是復出政壇也不為過，近期更連續兩週來到立法院幫陳昭姿的代孕入《人工生殖法》修法請命。

1月2日時，柯文哲首次為了《人工生殖法》拜會立法院朝野黨團，由於法案進度不樂觀，當時被問到陳昭姿是否依約卸任？他便語帶保留表示「私下討論」，就已讓外界逮到縫隙製造話題。後續隨著將卸任的立委要在本周簽下離職書，各界才驚覺陳昭姿竟未簽署，隨即引起黨內同志不滿。

林國成7日表示，考試不及格的人就要留任，這什麼邏輯？而另位民眾黨立委麥玉珍也說，法案是否能完成三讀從來不是取決於任期長短，如果留下來就一定會過，那未完成的法案，是否只要拉長任期就能自動通過？若因擔心個別法案而拒絕制度，反而才是背離從政初心。

眼見黨內爭執不斷，柯文哲昨也利用拜會韓國瑜後的記者會說明，民眾黨當年徵召不分區立委時，的確有2年條款，但他也有答應陳昭姿要讓她完成代理孕母修法；陳昭姿則說，當時有告訴主席，如果1年內可以修法完成，她也可以一年內離開，「我的心願是要完成這個法案」。

事實上，這個爭議的根本無關《人工生殖法》修法，而是口口聲聲說要尊重制度、制度比人更可靠的柯文哲一路以來治軍帶兵的縮影。當制度會因人而異，永遠都會有不服氣的人。即便「代孕條款」確實存在，陳昭姿任期就是要綁定修法進度，為何一開始不向黨內說明清楚？但這也不禁讓人好奇，放任風波延燒一周是一個點，黨內其他立委是否也知道可以這樣「開條件」？

黨內人士觀察，這起事件對誰來說都受傷，主張2年條款的柯文哲也不可能毫無衝擊；但畢竟陳昭姿的辭職信也流出了，的確有寫到但書要推完人工生殖法，因此對柯來說傷害不大。反而壓力在陳昭姿身上，對她的傷害比較重，「外部有對《人工生殖法》有疑慮的人攻擊她，內部要面對同黨委員眼紅嫉妒」。

該人士認為，柯文哲一開頭沒有講清楚，到了準備交棒的最後關頭才說，確實也事關決策時間點，「如果陳昭姿是例外的話，其他委員也會想辦法把自己變成例外，反而讓大家更為浮動，柯文哲也許是在這種考量下才在最後攤牌」。

但不管如何，「2年條款」本該是民眾黨用以區別藍綠最大的不同，培養更多人才、壯大黨的枝幹，理念很豐沛。但如今，卻成為黨內茶壺風暴的爆發點，黨外訕笑、黨內部分支持者也難以接受，更甚者失望離開，也讓黨陷入更加尷尬的處境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6904 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭質疑未利益迴避　陳菁徽：即日起不參與代理孕母條文審查
李玉璽娶許允樂2周「突收驚喜大禮」
真有「代孕條款」　陳昭姿留任照出柯文哲與民眾黨尷尬處境
今晚急凍至下周一　0度線將壓境

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭質疑未利益迴避　陳菁徽：即日起不參與代理孕母條文審查

原來真有「代孕條款」　陳昭姿留任照出柯文哲與民眾黨尷尬處境

真有但書！陳昭姿辭職書曝光　柯文哲親筆寫「必需完成代孕法案」

六都唯一！新北沒免費營養午餐　蘇巧慧找團膳業者溝通：免費只是地板

賴清德批藍白「為德不卒」　王鴻薇：你完全無作為才「缺德」

陳昭姿卸任台灣「恐丟IPAC資格」 范雲：盼不管哪位民眾黨主席都支持

藍白「台灣未來帳戶」12日排審　衛福部：已有兒少帳戶開戶近4萬人

黃國昌選新北成「藍白合」試金石　民眾黨備妥3支箭遙指2028大選

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

館長嗆斬首被起訴點名總統出庭　賴清德：被告才需要出席

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

遭質疑未利益迴避　陳菁徽：即日起不參與代理孕母條文審查

原來真有「代孕條款」　陳昭姿留任照出柯文哲與民眾黨尷尬處境

真有但書！陳昭姿辭職書曝光　柯文哲親筆寫「必需完成代孕法案」

六都唯一！新北沒免費營養午餐　蘇巧慧找團膳業者溝通：免費只是地板

賴清德批藍白「為德不卒」　王鴻薇：你完全無作為才「缺德」

陳昭姿卸任台灣「恐丟IPAC資格」 范雲：盼不管哪位民眾黨主席都支持

藍白「台灣未來帳戶」12日排審　衛福部：已有兒少帳戶開戶近4萬人

黃國昌選新北成「藍白合」試金石　民眾黨備妥3支箭遙指2028大選

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

館長嗆斬首被起訴點名總統出庭　賴清德：被告才需要出席

竹科男「9大省錢神技」摳到極致　大票人驚呆：好可悲

「他在想什麼我都知道」處女座連線　林仲秋解鎖王柏融心結

戀情容易瞬間冷卻的三個瞬間！忽視感受、需要缺席都很NG

行動電源高空起火！韓籍廉航機艙「濃煙密布」　空服員落地急送醫

中警結合民間捐「130防寒衣加白米」　陪弱勢獨老過冬

泡湯追雪有撇步！　醫提醒低溫活動對身體是考驗

最容易漏財的三個隱形習慣！99%的人都曾經做過

日本第一波「櫻前線」預測曝！東京3/21開花　北海道要等到4月下旬

民生社區屋齡40年老公寓　想賣掉「改買5千萬新大樓」！過來人勸退

幫詐團「臥底辦案」淪車手！她醒了拒交百萬　慘被黑吃黑硬搶

【打架啊！】橘貓看到飼主靠近秒炸毛　一出聲就拱背模樣超ㄎㄧㄤ

政治熱門新聞

「學姊」黃瀞瑩生了！曬一家三口合照：寶貝歡迎你來到地球

館長被告不忍了！直播點名賴清德出庭

真有但書！陳昭姿辭職書曝光　柯文哲親筆寫「必需完成代孕法案」

陳昭姿卸任台灣「恐丟IPAC資格」 范雲：盼不管哪位民眾黨主席都支持

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

館長嗆斬首被起訴點名總統出庭　賴清德：被告才需要出席

石平訪台丟震撼彈！擬邀立委正式訪日國會

中國網友喊「委國模式」斬首台灣　專家打臉酸幻想

立院六度表決拒審總預算　TPASS、生育補助也未被放行

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

黃國昌選新北成「藍白合」試金石　民眾黨備妥3支箭遙指2028大選

原來真有「代孕條款」　陳昭姿留任照出柯文哲與民眾黨尷尬處境

不用逐段標【無】了！　國防部改制非機密文件「封面標7字」

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

更多熱門

相關新聞

真有但書！陳昭姿辭職書曝光　柯文哲親筆寫「必需完成代孕法案」

真有但書！陳昭姿辭職書曝光　柯文哲親筆寫「必需完成代孕法案」

民眾黨近來茶壺風暴延燒，不分區立委2年條款實現將屆，但突傳出陳昭姿是「代孕條款」，待《人工生殖法》修法通過後才會交棒，引發其他將卸任的立委不滿。民眾黨中央委員許瑞宏秀出一張陳昭姿辭職書，其上就寫有但書「必需完成代理孕母法案」、「民眾黨會把此法案當作優先法案推動」，還有柯文哲的簽名，代表確實有另外的承諾。

僅新北沒有！蘇巧慧承諾當選提供免費營養午餐　反遭藍白圍剿

僅新北沒有！蘇巧慧承諾當選提供免費營養午餐　反遭藍白圍剿

陳昭姿卸任台灣「恐丟IPAC資格」 范雲：盼不管哪位民眾黨主席都支持

陳昭姿卸任台灣「恐丟IPAC資格」 范雲：盼不管哪位民眾黨主席都支持

黃國昌選新北成「藍白合」試金石　民眾黨備妥3支箭遙指2028大選

黃國昌選新北成「藍白合」試金石　民眾黨備妥3支箭遙指2028大選

「學姊」黃瀞瑩生了！曬一家三口合照：寶貝歡迎你來到地球

「學姊」黃瀞瑩生了！曬一家三口合照：寶貝歡迎你來到地球

關鍵字：

柯文哲民眾黨黃國昌陳昭姿2年條款

讀者迴響

熱門新聞

愛愛完「不認郭書瑤是女友」還消失

拍片喊會看外流挨批！團隊坐著道歉：沒惡意

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

遭15男撕光衣服！25歲女淪哈瑪斯性奴

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

野生蔡依林「臉完全沒遮」吃早午餐！

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

快訊／《飛魚高校生》管麟認愛同時宣布求婚

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

鄧佳華出獄　簡簡：希望彼此各自安好

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

更多

最夯影音

更多
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面