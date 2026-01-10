　
政治

遭質疑未利益迴避　陳菁徽：即日起不參與代理孕母條文審查

▲▼立法院 2030滅除B肝倒數 B需要行動 記者會 陳菁徽 王正旭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院衛環委員會8日排審《人工生殖法》修正草案，而國民黨立委陳菁徽因過往經歷，遭質疑沒有利益迴避，甚至外界轟她，從生殖醫學中心醫師、執行長到提法案，1人分飾多角，根本是壯世代翻版。陳菁徽今（10日）發聲明指出，代理孕母議題需要在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下充分討論，才有可能凝聚共識，走出一條符合民意的道路。「為讓討論回歸理智，本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查」，呼籲未來能夠本於事實、根據法條進行理性討論。

陳菁徽表示，2025年台灣出生人口再創新低，僅10萬7812人，少子女化國安危機持續加劇，未來注定動搖國家根本。這個朝野不可迴避的議題，應當思考各種解決方法，挽救少子女化，守護台灣未來。援引總統府資政、台灣生殖醫學權威、醫師李茂盛(2026/1/9)的觀點，納入代理孕母的人工生殖法若通過，預測可微幅增加生育率約3%，多少能挽救少子化危機。

陳菁徽提到，代理孕母制度，涉及專業的醫療議題，也涵蓋倫理、社會、權利保障等面向。台灣是一個法治健全，執法嚴格的國家，任何侵害他人權益，構成傷害事實的情況，都應有法可管，有責可究。

陳菁徽認為，代理孕母議題需要在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下充分討論，才有可能凝聚共識，走出一條符合民意的道路。「然考量當前在委員會逐條審查的氛圍，已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，為讓討論回歸理智，避免節外生枝，本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查，也呼籲未來能夠本於事實、根據法條進行理性討論」。
 

01/08 全台詐欺最新數據

535 2 6904 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

遭質疑未利益迴避　陳菁徽：即日起不參與代理孕母條文審查
李玉璽娶許允樂2周「突收驚喜大禮」
真有「代孕條款」　陳昭姿留任照出柯文哲與民眾黨尷尬處境
今晚急凍至下周一　0度線將壓境

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

民眾黨創黨主席柯文哲上周拜會立院朝野黨團，並預計今（9日）拜會立法院長韓國瑜，更傳出民進黨立委王世堅也主動表達要一同參與。不過，王世堅昨向《ETtoday新聞雲》記者堅決否認，強調自己絕對沒有主動，是韓國瑜辦公室打來他辦公室邀約的，「如果他們又發這樣子，那我就不會去」。王世堅昨晚也發文強調，他是今天下午辦公室接到韓國瑜院長電話邀請，並非主動要求。為避免模糊焦點，阿堅明天將不出席。也在此對韓國瑜院長致歉。

陳昭姿挺代理孕母嗆是15條不是9條　林淑芬酸：陳15條有比較好聽？

陳昭姿挺代理孕母嗆是15條不是9條　林淑芬酸：陳15條有比較好聽？

沈伯洋反對代孕：大家都知道我孩子是收養的　愛才是家庭基石不是基因

沈伯洋反對代孕：大家都知道我孩子是收養的　愛才是家庭基石不是基因

林淑芬嗆「陳九條」　陳昭姿台下舉牌：正副總統都支持代理孕母

林淑芬嗆「陳九條」　陳昭姿台下舉牌：正副總統都支持代理孕母

人工生殖法審查「政院版不碰代孕」　石崇良：僅涉有子宮的生育權

人工生殖法審查「政院版不碰代孕」　石崇良：僅涉有子宮的生育權

利益迴避陳菁徽代理孕母

