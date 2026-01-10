遭質疑未利益迴避　陳菁徽：即日起不參與代理孕母條文審查

▲陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院衛環委員會8日排審《人工生殖法》修正草案，而國民黨立委陳菁徽因過往經歷，遭質疑沒有利益迴避，甚至外界轟她，從生殖醫學中心醫師、執行長到提法案，1人分飾多角，根本是壯世代翻版。陳菁徽今（10日）發聲明指出，代理孕母議題需要在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下充分討論，才有可能凝聚共識，走出一條符合民意的道路。「為讓討論回歸理智，本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查」，呼籲未來能夠本於事實、根據法條進行理性討論。

陳菁徽表示，2025年台灣出生人口再創新低，僅10萬7812人，少子女化國安危機持續加劇，未來注定動搖國家根本。這個朝野不可迴避的議題，應當思考各種解決方法，挽救少子女化，守護台灣未來。援引總統府資政、台灣生殖醫學權威、醫師李茂盛(2026/1/9)的觀點，納入代理孕母的人工生殖法若通過，預測可微幅增加生育率約3%，多少能挽救少子化危機。

陳菁徽提到，代理孕母制度，涉及專業的醫療議題，也涵蓋倫理、社會、權利保障等面向。台灣是一個法治健全，執法嚴格的國家，任何侵害他人權益，構成傷害事實的情況，都應有法可管，有責可究。

陳菁徽認為，代理孕母議題需要在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下充分討論，才有可能凝聚共識，走出一條符合民意的道路。「然考量當前在委員會逐條審查的氛圍，已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，為讓討論回歸理智，避免節外生枝，本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查，也呼籲未來能夠本於事實、根據法條進行理性討論」。

