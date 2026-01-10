　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算卡關！藍白列「3條件」新興計畫尋解套　盼下週可付委審查

▲▼立法院會今三讀通過規模5700億元的韌性特別預算，眾所矚目的普發現金案無異議通過。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院會。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲、陳家祥／台北報導

面對總預算持續卡關，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，將30多項新興計畫先送委員會審查。民眾黨團總召黃國昌9日證實，民眾黨與國民黨持續就相關方向溝通、協調，下週還會再與國民黨團幹部討論。據悉，這份先行列出的項目以「急迫性、民生性、地方補助性」為主，兩黨下週討論完成後，最快預計下周二排入程序委員會，下週五付委審查。

總預算拖得越久對國民黨越不利

藍營人士直言，在野黨原本有意比照去年總預算案「原住民族禁伐補償條例」、「公糧收購價格」的處理模式，卡住今年總預算案，要求民進黨編列已三讀通過的「退休警消所得替代率提升」及「軍人戰鬥加給調升至三萬元」預算。不過，該人士認為，在野黨顯然錯估賴清德「戰鬥到底」的決心，從去年8月至今，總預算案已讓朝野陷入政治僵局長達近5個月。

該人士進一步分析，卡預算、卡軍購條例，深藍族群當然嗨翻天高喊「卡到底」，深綠民眾則憤怒重新集結挺賴清德，讓賴清德支持度回到四成的基本盤；更大的問題在於，關鍵的「中間選民」已逐漸對拒審總預算感到不耐，特別是民進黨操作「TPASS影響百萬通勤族權益，一月底將斷炊」的說法，迫使藍營縣市首長緊急開會討論財源，成為「壓垮駱駝的最後一根稻草」。該人士直言，「國民黨撐不下去了，總預算拖得越久，對國民黨越不利」，因此從《預算法》第54條找到「巧門」，將直接影響民眾權益的預算項目先行付委審查，成為國民黨不得不採取的作法。

不過藍營也不乏有鷹派人士拒絕在總預算案提出解套，他們所持的理由不外乎是，都已堅持這麼久了，如今突然讓步，等於承認輸了，民進黨依舊軟士深掘，國民黨可說賠了夫人又折兵。一位黨團幹部不諱言，黨團內部確實尚有歧見待溝通。

藍營部分是先由黨團幹部召集部分六都立委，彙整地方政府所提應優先送審的預算項目，最終依據《預算法》第54條規定，「將115年度總預算案中，具有急迫性且攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，由立院逕行議決為可先行辦理之新興資本支出及新增計畫項目，並交付相關委員會審查」，先行列出30多條優先審議的預算項目。

以「急迫性、民生性、地方補助性」為主

據悉，這30多條優先審議的預算項目，以「急迫性、民生性、地方補助性」為主，內容包括TPASS、一般性補助款、河川改善計畫、生育給付、國家醫療整備計畫、少子女化計畫，以及大專院校老舊校舍整建等。

藍委牛煦庭指出，黨團有其攻防與守備的節奏，各類預算本來就有不同的處理方式與手段，「我們當然不會讓相關民生狀況出現問題，這是彼此的底線，大家都非常清楚」。國民黨立委李彥秀也說，造成目前總預算案朝野僵局的根源，在於民進黨不依法編列預算，在野黨苦民所苦，為避免民進黨的傲慢獨裁影響民眾權益，依據《預算法》第54條，優先審查與民生息息相關的部分。

黃國昌提到，針對特定新興計畫有必要的，依照《預算法》的規定特別抽出來這件事，民眾黨其實一直跟國民黨團溝通協調。但基於跟國民黨彼此的互信跟尊重，下禮拜民眾黨團會跟國民黨團幹部，好好針對兩邊在這段時間中詳閱所有計劃書，所挑出來的項目，坐下來討論。藍營黨團幹部也證實，與民眾黨團的溝通一直持續進行中，但不能預設最後的結果，若一切順利，藍白目前規劃，相關提案最快下周二先排入程委會，下週五在院會中討論付委。由於距離一月底立法院休會期間僅剩三週，會不會採逕付二讀的方式處理， 藍營人士表示，應該還是以付委為首要考量，「也許這會期無法審查完畢，但總算開了一個頭也是好的」。

01/11 全台詐欺最新數據

