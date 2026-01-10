案情反轉！他手握酒瓶墜橋亡「以為輕生」　鄰曝光影片：遭哥推下

▲兇嫌返回犯罪現場重演案發經過。（圖／翻攝自Khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國烏隆府日前發生一起離奇命案，一名52歲男子手握酒瓶墜橋身亡。警方最初研判他是酒後失足，未料案情出現重大逆轉。當地村民提供的影片證據揭露驚人真相，死者竟是遭親哥哥推落橋下慘死，而兇手到案後，聲音顫抖地坦承犯行。

根據Khaosod報導，烏隆府警方1月8日上午在橋下發現52歲男子賈倫的遺體。死者來自班洞郡班詹區班農素克沙村，被發現時手中仍緊抱著一瓶白酒。屍體已出現明顯腐敗跡象，法醫初步判定死亡時間至少超過4天。

由於現場未見明顯外力介入痕跡，且死者患有精神疾病，平時也有酗酒習慣，家屬與警方都推測他應是醉酒後不慎失足墜橋。然而就在警方結案前夕，死者的鄰居向警方提供了一段關鍵影片。

這段影片完全推翻了原先的判斷，畫面中清楚顯示，死者57歲的哥哥派薩正對賈倫破口大罵，並出現暴力行為。隔日，派薩主動向親戚們坦承，自己將弟弟推下橋。

警方表示，接獲影片證據後立刻展開調查，隨即將派薩帶回警局偵訊。面對警方的質問，派薩最終崩潰認罪，供稱案發當天為1月4日，兩人因故爆發激烈爭執，之後他騎機車載著弟弟前往頌堪郡探望另一位兄弟。

根據派薩的供述，當機車行經案發橋樑時，死者突然走到橋邊欄杆處坐下。積怨已久的兇嫌一時衝動，竟從背後用力推了弟弟的胸口，導致賈倫應聲墜落橋下。

據了解，兩兄弟長期不睦，經常爭吵，當天又因故發生激烈衝突，加上兩人都喝了酒，情緒失控，才會釀成悲劇。而在警方偵訊過程中，派薩數度情緒潰堤地表示，自己不是故意的，沒想到只是輕輕推了一下，竟會害死弟弟。