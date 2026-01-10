劉世芳：土地難尋「社宅越蓋越少」　百萬戶租屋供給目標不變

▲內政部長劉世芳。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

賴政府的社宅政策近期飽受外界批評，內政部長劉世芳表示，社宅用地取得並不容易，因此會愈蓋愈少，並非政府不想做；她也掛保證，「百萬租屋家庭支持計畫」的核心價值並沒有改變，將擴大衝刺包租代管、活化空餘屋，一定會努力達成百萬戶租屋供給目標。此外，劉也透露，已在六都盤點出37.5萬戶空、餘屋，政府未來將積極輔導這些空、餘屋釋出到租屋市場。

「百萬租屋家庭支持計畫」目標在2032年需累積興建25萬戶社宅、推動25萬戶包租代管、提供50萬戶租金補貼，達100萬戶目標。內政部次長董建宏說，直接興辦的部分面臨到一些挑戰，最主要的挑戰是用地取得不易，租屋需求或住宅需求熱區，大部分都在都市內的就是舊城區或是主要的發展區，所以沒有太多的空地來新建社宅。

董建宏說，政府目標希望透過合理的都市發展跟整體空間規劃，重新定位，找到最合適租屋族真正的需求，將政策直接對準。因此可以透過擴大包租代管，利用老宅受找出更多的房子，那同時也找到合理的地方來直接興辦，吸引公共投資進來。

劉世芳說，從蔡總統到賴總統，對於社會住宅政策的核心價值都沒有變，但要新建社宅非常慢，「不可能今天說要新建，然後1、2年後就完成」，包括從用地取得都有困難；劉還說，再加上通常有租屋需求的多半在蛋黃區，但蛋黃區的土地越來越少，如果把社宅蓋在偏遠地區也不會有人願意去，「蓋在陽明山上會有人去嗎？沒有人會去」。

劉世芳說，內政部持續拜訪包括新北市、桃園市、台中市，台北市，盼中央地方盤點可蓋的土地，同時加上租金補貼跟包租代管，三個加總會是100萬戶。

另外，劉世芳也提到，今年總統賴清德在氣候變遷委會上，要求內政部在住商部門的碳排量要減少35%，這非常高。而經過計算，如果一間房子是30坪，全部重新蓋的話會產生4噸的碳排量，等於社宅蓋設越多、碳排量越多。但如果可以多利用現在的空屋、餘屋的話，等於是沒有碳量的增加，也可以達到讓空屋下降的目的。

至於是不是從此蓋社宅的量就越來越少？劉世芳說，「是越來越少，但那是因為土地不夠」；她強調，在符合減碳、財務槓桿平衡、土地取得、滿足有需求地區的考量下，不會違反政府服務百萬戶租家庭租屋需求的覆蓋率。