黃國昌選新北成「藍白合」試金石　民眾黨備妥3支箭遙指2028大選

▲黃國昌「為新北應援×DO THE BEST」活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨兩年條款即將生效，頭號戰將、立委黃國昌即將離開立法院，是否能如願回到政壇出發點的新北市繼續發光發熱，不僅攸關黃國昌政治生命的延續，也被視為「藍白合」深水區的政治試煉。藍營人士認為，藍營長期執政新北市，但同時存在大量年輕選民與中間選民，選民結構多元、流動性高，符合民眾黨測試政治能量的選區；有學者則指出，民眾黨已備妥「聯合政府」、「政黨協議」以及「拚戰到底」三支箭，表面上是建立政黨合作慣例，實際上更是遙指2028年藍白總統大選可能的合作模式。

針對2026年新北市長選舉，國民黨主席鄭麗文日前表態，將徵召台北市副市長李四川參選。至於民眾黨動向，藍營人士分析，黃國昌可能有兩套劇本，一是「參選到底」，二是「新北換全國」，但無論哪一種，對藍營而言都相當棘手。新北市不僅是全國人口最多的直轄市，也是國民黨長期執政的重要據點，藍營內部普遍認為，難以在此輕易退讓。

不過，也有藍營人士認為，藍營可能低估了黃國昌參選新北的決心，誤判其僅是姿態性喊話，實際上，黃國昌「參選到底」的意志恐怕相當強烈。

藍營人士說，從新北市的選舉結構來看，新北不只是全國人口最多的直轄市，也是藍營長期執政、卻同時面臨世代更替與選民結構變化的關鍵選區。對民眾黨而言，若無法在新北這樣的選區累積足夠政治能量，未來無論是地方治理或更高層級的合作，都將缺乏實質談判籌碼；對國民黨而言，如何面對與黃國昌、民眾黨，也勢將影響藍白合作能否真正走向制度化階段。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥指出，儘管現階段多份民調顯示，黃國昌與李四川仍有差距，但去年底黃國昌在新北舉辦「為新北應援」造勢活動，前主席柯文哲親自站台，吸引大量支持者到場，顯示黃國昌在新北仍具備相當爆發力與動員能量，國民黨不宜輕忽。

張元祥分析，藍白是否能合作，關鍵仍在新北市長選舉布局，若新北「喬不好」，後續藍白合作恐怕難以推進，其他縣市選舉都僅是談判籌碼。他指出，民眾黨顯然已備妥「聯合政府」、「政黨協議」與「拚戰到底」三支箭，試圖建立制度化的政黨合作模式，並為2028年藍白總統大選合作預作準備。

張元祥也指出，在單一席次選舉制度下，小黨先天不利，除非推出極具份量的候選人，否則難以在民調競爭中占上風，因此透過「聯合政府」共享行政資源、擴大地方基礎，成為民眾黨突破結構限制的重要策略。民眾黨若將新北視為試金石，黃國昌選擇「拚戰到底」並不令人意外。

最後張元祥強調，台灣始終存在第三勢力空間，但過去多個政黨難逃高峰後快速下滑的命運，民眾黨即將邁入「七年之癢」，能否透過黨內與黨際合作創造新的政治化學變化，將是能否突破「十年宿命」的關鍵。

