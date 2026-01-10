　
政治

王牌撞線！邱議瑩亮神秘嘉賓「黃偉哲」強攻　沈伯洋參戰初選炸裂

▲邱議瑩跟賴瑞隆先後推出「沈伯洋」牌 。（合成圖／競選辦公室提供）

▲邱議瑩跟賴瑞隆先後推出「沈伯洋」牌 。（合成圖／競選辦公室提供）

記者吳奕靖／高雄報導

民進黨高雄市長初選倒數進入決戰階段，兩大陣營罕見在最後時刻丟出相同的黨內王牌，兩人前一天都找來立委沈伯洋，而今天（10日）邱議瑩、賴瑞隆分別請出台南市長黃偉哲。

最後黃金週火力全開！兩陣營同丟王牌正面對撞

這場「雙王牌攻防」從中午開始升溫。邱議瑩陣營率先公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，就是與她並肩奮戰 30 年的老戰友台南市長黃偉哲。邱議瑩強調，兩人自 1996 年國大代表時結識，與賴清德總統同一期，彼此情誼深厚，而黃偉哲在最關鍵時刻站出來，不只象徵支持，更代表未來高雄、台南將延續城市合作關係。她也喊出接棒陳其邁市長的決心，為高雄建設打下一條穩健延伸線。

不過賴瑞隆陣營也強勢回擊。今天下午5點，賴瑞隆同樣迎來黃偉哲在高雄鳳山合體車掃，且這是黃偉哲首次在外縣市替初選參選人站台，被賴營定位為「市長級戰隊」與「南高屏同盟」正式齊備。加上日前公開挺賴的屏東縣長周春米，賴營強調南部三縣市合縱連橫，主軸更直接點名「高雄不能失去經濟動能」。

邱議瑩陣營提前亮底牌　黃偉哲成選前之夜最大亮點

相同王牌不是黃偉哲，其實昨天就上演「撞人」戲碼，也就是立委沈伯洋，賴瑞隆昨天受訪時表示，車掃路線從左營到三民，都是年輕人聚集的生活圈，感謝沈伯洋連兩天合體、以及何權峰、尹立、黃偵琳等人同行，希望市民能用電話民調支持他，讓高雄延續謝長廷、陳菊、陳其邁三任市長的成績。他強調：「守住高雄，就是守住台灣。」

沈伯洋也大力背書。他指出，城市光榮發展的命脈是經濟，而賴瑞隆從最早就深耕高雄產業，能抵抗波動、也能守護主權，是他願意全力相挺的核心原因。他說：「大家都想讓自己的城市變成高雄這樣，我們不能讓高雄失去活力。」

▲邱議瑩跟賴瑞隆先後推出「沈伯洋」牌 。（合成圖／競選辦公室提供）

▲邱議瑩公布晚會神秘嘉賓「黃偉哲市長」強攻，賴瑞隆也發佈黃偉哲要陪同車掃 。（圖／邱議瑩競選辦公室提供）

兩陣營先打「沈伯洋牌」　賴瑞隆攻年輕票.邱議瑩打好交情

不過今（10）日高雄市長參選人邱議瑩也於社群發出立法委員沈伯洋公開表態的影片，力挺並唯一支持邱議瑩出線。他強調，邱議瑩在價值立場與政策實踐上的堅定與一致，是他全力相挺的核心原因。影片當中沈伯洋笑說：「議瑩姐是立法院最照顧我的人，我的肚子幾乎是她餵飽的。」他指出，兩人除了公事上的合作，私底下也有良好交情，常在邱議瑩辦公室泡咖啡、吃點心。他提到，邱議瑩是個很照顧同事的大姐姐，有她在的時候，氣氛都能融洽和諧。

沈伯洋強調：「議瑩姐對政策完成度的要求，以及一路累積的實戰歷練，都是我願意託付、全力支持她的重要原因。」他表示，邱議瑩在公共議題與政策立場上，對捍衛民主、人權的價值始終如一、從未退讓。邱議瑩除了丟出沈伯洋的影外之外，還特別端出黃偉哲站台外，也同步加碼晚會卡司，董事長樂團、林生祥與藍色狂想樂團將接力演出，希望把「團結、城市合作」的氣氛帶到最高點。

初選只剩72小時！誰能收下最後民調動能

外界觀察，兩陣營今天等於在公開場合上演「沈伯洋與黃偉哲」對決：一邊車掃、一邊晚會，同時借重同張票房王牌，象徵初選末周的激戰程度已逼近滿載。這種同步拚場、提前亮牌的場景，在黨內初選少見，高雄市長初選剩下最後 72 小時，兩方全力衝刺民調。究竟是邱議瑩的「老戰友情誼＋城市聯盟」引爆共鳴，還是賴瑞隆的「經濟牌＋南高屏同盟」搶下關鍵認同，勝負將在民調週定局。

更多新聞
民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市自下周開始執行初選民調，民進黨日前也提出多個禁止事項，包含9日起各候選人不得參與媒體露出、發布民調等。而3個初選區中，高雄民調最為接近，4候選人幾乎都在誤差範圍中，台南廝殺最激烈，幾份封關民調都在拉鋸中，各候選人也在最後期限前找黨內大咖站台，領先者盼能鞏固優勢、微幅落後者也期待一舉翻盤，拿下逆轉勝。

