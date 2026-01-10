國共論壇可望1月底登場？　鄭麗文：對岸釋出善意、智庫積極準備

▲鄭麗文 。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

多年未辦的國共論壇外傳1月底登場，國民黨主席鄭麗文今（10日）受訪時表示，自從她就任以來，感受兩岸的交流跟對話溝通是非常的暢通的，也感受到對岸相對的釋出了誠意跟善意，因此，希望兩岸開始積極的去推展各種交流。目前智庫也一直在積極的準備，在做功課，希望未來也能夠跟對岸他們最進步的、最先進的這些單位來進行交流，一切都在積極的準備當中。

鄭麗文今下午出席台中黨員Reset拓點計畫，對於國共論壇，鄭麗文表示，她擔任黨主席之後，一直不斷的向大家報告，她希望推動兩岸的對話、和解、融冰、交流，為兩岸和平開出一條新的道路。自從她就任以來，我方感受兩岸的交流跟對話溝通是非常的暢通的，也感受到對岸相對的釋出了誠意跟善意，因此，希望兩岸開始積極的去推展各種交流。

鄭麗文表示，所有相關未來有具體的進度或者是活動，乃至於大家非常關心的「鄭習會」，只要有具體的結論，她一定會第一時間向大家來報告跟說明，這絕對不會秘密的進行，一定會公開透過記者會來報告，所以大家可以不需要多方的揣測，或者是編很多的故事，也幫她編了很多的行程，其實大可不必。

針對目前溝通的進度，鄭麗文說，希望能夠在很多重要的、前瞻性的議題上面，如兩岸乃至於對國際社會、對人類社會都非常重要的重大議題，都可以來進行著手。譬如說，台灣一直念茲在茲的「零碳社會」、氣候變遷、節能減碳、防災，這些對於兩岸都非常的重要，也有很重大的成就。台灣有非常專業的團隊，而台灣作為一個太平洋的島嶼，對於氣候變遷首當其衝，所以這個也是台灣關注的議題。

鄭麗文也說，少子化、老年化等大健康的問題，也是兩岸共同關心的，如何跟AI來結合？如何能夠讓我們少子化的問題還有老人化的問題，能夠得到一個完整的社會福利制度也好啦，或者是相關的配套，也希望能夠互相學習、互相交流。另，包含能源的問題，在台灣一直深受其苦，如何能夠找到最乾淨、最便宜、最進步、最安全的能源？也希望相關的議題都能夠進行交流。所以其實可以交流的前瞻性的議題很多。目前智庫也一直在積極的準備，在做功課，希望未來也能夠跟對岸他們最進步的、最先進的這些單位來進行交流。所以一切都在積極的準備當中。

鄭麗文也說，青年、婦女議題也是兩岸重視的，各種的議題他們都希望未來能夠互相的了解、互相的對話，甚至來共同提出最新的解決方案，造福兩岸的社會，也造福人類的社會。

鄭麗文再說，另外，台灣可能大家平常比較會遇到的一些問題，譬如說台灣相關產品是不是能夠有綠色通道銷往中國大陸？還有兩岸因為交流受阻，所以旅遊觀光業受到非常嚴重的打擊，面臨嚴重的困境。以及台商在中國大陸遇到的可能種種的問題，都希望能夠得到國民黨的協助，國民黨也非常願意為民喉舌，為各種的產業來代言，來進行溝通，來爭取更好的待遇，這些都是我們努力的目標。

