「票投民眾黨」惹議！ 張善政稱媒體斷章取義：韓國瑜非常理解整段意思

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨2020大選不分區立委名單一公開，掀起藍營支持者和黨內人員的反彈。國民黨副總統參選人張善政14日語出驚人切割藍營政黨票，要支持者「票投民眾黨」。相關言論一出引發爭議，韓國瑜急滅火稱他「不了解政黨政治」。對此，張善政15日受訪時稱是被媒體斷章取義，韓國瑜充分了解自己的整段意思。

國民黨不分區立委名單公開，讓不少藍營支持者和黨內人員不滿。張善政14日表示，整體來講是沒有辦法符合期待，國政顧問團將全力把焦點放在總統、副總統選戰，跟不分區就切割，甚至語出驚人地說，就算真的不喜歡國民黨的不分區名單，「政黨票還有民眾黨可以投。」

張善政喊「票投民眾黨」，藍營副總統候選人切割國民黨不分區，讓韓國瑜也急著幫他善後，稱其不了解政黨政治運作。張善政15日受訪時表示，昨天講的表示對不分區名單的不滿意，知道今天國民黨要再開臨時中常會，吳敦義有體會到外面的意見，「今天推出讓人滿意的名單，昨天講的不用顧慮」。

對於韓國瑜是否能理解自己的說法，張善政回應，「韓市長充分了解整段意思，他其實很知道媒體會斷章取義，我的整段原意他可以理解，我畢竟不是國民黨籍，從來沒有涉入政黨活動，表示我的理想跟直率，他非常理解我講這個話的分際。」

▲張善政。（圖／記者徐斌慎攝）

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