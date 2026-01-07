石崇良爆「未設少子女化辦公室」　陳智菡酸政院：花了幾億可以變不見？

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）



記者陳家祥／台北報導

衛福部是否成立「少子女化辦公室」爭議持續，衛福部長石崇良今（7日）早答詢時表示「衛福部確實沒有成立」，遭民眾黨立委黃國昌稱其「公開打臉行政院說謊」。民眾黨立院黨團主任陳智菡說，民進黨會議記錄可以不見，花了幾億的辦公室也可以變不見？

民眾黨團主任陳智菡說，民進黨會議記錄可以不見，花了幾億的辦公室也可以變不見？為了推動台灣未來帳戶政策，民眾黨立法院黨團向行政院調閱「少子女化辦公室」的相關資料，卻得到一句「我們沒有成立少子女化辦公室」的回應。

陳智菡說，日前總召黃國昌揭發這個滔天大謊之後，行政院發言人李慧芝還繼續辯說「有！少子女化辦公室早在2017年就成立」，接著義務發言人林智群大律師也發文痛罵黃國昌沒良心，嗆聲說少子女化辦公室要錢、電腦要錢，花個幾億怎麼了嗎？有很貴嗎？阿不然要公務員站在路邊辦公嗎？

陳智菡質疑，幾億的辦公室貴不貴外界真的無從檢視，因為沒有會議記錄也沒有產出，最尷尬的是今天衛福部長石崇良說了大實話，在立法院親口承認「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，15個字狠狠打臉了行政院，衛生署時代沒有、衛福部沒有、行政院更沒有。

「是故，我們一早就發文請問李慧芝發言人『妳說有但我們一直找不到的少子女化辦公室到底在哪裡？』，7個小時過去了，李慧芝始終靜悄悄沒有回應。」陳智菡說，所以民眾黨不想再等了，請問林智群義務發言人知道嗎？那個花了幾億的少子化辦公室下落？跟著出生率一起蒸發了？

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者陳家祥攝）