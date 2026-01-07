台中網紅水產店造假！越南蚵仔標示「東石來的」　賣5個月才被抓

▲台中太平一間網路知名水產店爆出販售假的東石牡蠣。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中太平一間知名水產店時常受到網友、網紅推薦，擁有佔地千坪店面，頗有名氣。不過，該店竟被檢警查出販售的鮮蚵標示為東石產，但嘉義警方上門購買送驗，結果發現是境外牡蠣，販售時間約5個月才遭查獲，檢方近日依販賣假冒食品罪起訴店經理呂男。

台中地檢署追查，該公司實際負責人為一名林姓老闆，呂男為太平區旱溪西路上該旗艦店店經理。呂男明知我國牡蠣冬天產量減少，且體積較為瘦小，竟從2024年末向一名彭某訂購進口越南牡蠣，由不知情店員張貼「東石去殼鮮蚵」標籤，並陳列上架。

嘉義縣警局員警於2025年3月前往該店購買一包東石鮮蚵，馬上將商品送至農業部水產試驗所鑑別，結果鑑定結果確定是「境外牡蠣」，依法移送檢方，轉由中檢簽分偵辦。

呂姓店經理坦承犯行，手機內被查出與上游廠商對話紀錄，並有粉絲專頁宣傳截圖，證明店家以東石鮮蚵名義對外宣傳。

檢方認定，呂男涉犯販賣虛偽標示商品、詐欺取財、食安法等罪。且於2024年10月到2025年3月被查獲時間內，持續於店內販售該不實標記商品多次，從重論以販賣假冒食品罪起訴；該店應依食安法定應科罰金。