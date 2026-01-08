　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊話跟進北市營養午餐免費！　羅廷瑋：台中再投入16億就做得到

▲▼高雄市宣布不跟進營養午餐免費政策，高雄市議員白喬茵喊話市府，別讓高雄孩子有相對剝奪感。圖為高雄市營養午餐。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲北市發起營養午餐免費政策。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，引發討論。國民黨立委羅廷瑋呼籲，台中市政府目前每年約投入 14 億元在營養午餐補助上，只要每年再投入約16億元，就能讓台中的國中小學生有免費營養午餐；同時，他也提到，承諾會繼續更努力爭取更多預算，讓台中有辦法負擔免費營養午餐的預算。

「台中應該跟進台北，營養午餐免費」，羅廷瑋表示，蔣萬安日前宣布推動學童營養午餐免費，這項政策意味著，學童的營養已被視為城市應共同承擔的公共責任。回過頭看台中，其實台中並不是從零開始，今年開始台中也有《班班有鮮乳》。

羅廷瑋指出，台中市政府目前每年約投入 14 億元在營養午餐補助上，協助學校提升供餐品質，也照顧需要被支持的學生，看得出市府孩子營養上的用心與投入。在這樣的基礎上，若進一步檢視整體資源配置，其實只要再增加 約16億元的投入，就能讓台中市的國中小學生，每天在學校都能免費享用一餐健康、安心的午餐。

羅廷瑋提到，他知道，許多家長關心的不只是免不免費，更在意的是免費之後，營養午餐的品質能不能被好好守住；也有不少家長期待，政策在減輕家庭負擔的同時，能把資源真正用在更好的食材與更穩定的供餐品質上。但他認為，免費與品質，從來不該是二選一。推動免費營養午餐的目的，本來就是希望孩子吃得健康、吃得安心，也吃得好。

羅廷瑋認為，台中有能力也有條件，在既有基礎上把這件事做得更完整，因此，他要建議台中市政府，跟進台北市政府的方向，評估是否來推動學童營養午餐免費，同時他也希望可以將營養午餐的品質提升一併納入整體規劃中。

羅廷瑋承諾，在立法院，他會持續努力推動《營養午餐專法》，並持續與教育部溝通協調，爭取中央資源，目前全國有11縣市推行此政策，中央也應該重視。如果能同時做到在學校吃得營養健康，也不用擔心費用，不只孩子受惠，也能讓更多弱勢家庭，在生活中獲得實質的支持與喘息空間。

羅廷瑋說，他們去年就在立院不斷爭取中央預算，減輕台中財政負擔，他也承諾會繼續更努力爭取更多預算，讓台中有辦法負擔免費營養午餐的預算，「我在中央為台中政策努力，也請您為台中孩子加油」。
 

高雄不跟進營養午餐免費　白喬茵開酸市府

高雄不跟進營養午餐免費　白喬茵開酸市府

台北市長蔣萬安日前宣布，台北市營養午餐將全面免費，但高雄市教育局則強調「維持使用者付費原則」。國民黨高雄市議員白喬茵對此批評，市府最愛靠執行免費政策博好感、吸天團，顯然目前市長內心對免費的裁量範圍，還擴及不到學生的午餐福利，呼籲別讓高雄的孩子淪為二等公民，產生相對剝奪感。

