林淑芬嗆「陳九條」　陳昭姿台下舉牌：正副總統都支持代理孕母

▲民進黨立委林淑芬發言，民眾黨立委陳昭姿舉牌抗議。（圖／記者詹詠淇攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

立院衛環委員會民進黨召委劉建國變更委員會議程，將今（8日）議程排入《人工生殖法》修法草案，其中包含民眾黨立委陳昭姿心心念念納入代理孕母的章節。民進黨立委林淑芬質疑，攸關代理孕母的法案僅有九條，保障夠嗎？不能潦潦草草就將代理孕母放進來，更稱陳昭姿為「陳九條」。民眾黨立委陳昭姿則在台下舉當年總統賴清德、副總統蕭美琴擔任立委時連署修《人工生殖法》的手舉牌稱「正副總統都支持代孕」。

前民眾黨主席柯文哲與白委陳昭姿日前為《人工生殖法》納入代理孕母拜會藍委和民進黨團總召柯建銘、民進黨團，柯建銘則當面請託處理總預算和軍購案，立院衛環委員會民進黨召委劉建國變更委員會議程，排入該法逐條審查，遭外界質疑用女性權益換取綠白合、總預算通過。

林淑芬今（8日）率先就程序問題發言，說明民團與綠委的擔憂，為何認為代理孕母應與《人工生殖法》脫鉤，茲事體大，不能把代理孕母潦潦草草放進來，「代理孕母只有九條條文，這個社會能夠接受？」保障夠嗎？條文談的簡單，但代理孕母跟孩子是生命，不要用九個條文就立一個允許代理孕母合法化。

林淑芬更嗆陳昭姿為「陳九條」，陳九條代理孕母夠嗎？「妳的陳九條足以保障代理這個孕母和這個小孩嗎？」

陳昭姿則在台下舉著有總統賴清德和副總統蕭美琴過去擔任立委時提案、連署修《人工生殖法》圖卡的手舉牌，「民進黨在罵賴清德沒有女權概念嗎？」、「正副總統都支持代孕」。

范雲發言時，陳昭姿剛好不在現場，范雲說，「陳昭姿委員不在，請大家告訴陳昭姿委員，不要再拿當年賴立委還有蕭立委連署的法案說賴總統支持代理孕母」，代理孕母過去這十年改變非常大，根據聯合國報告，歐洲很多國家從開放變成全面禁止，連亞洲曾經是代孕大國的印度也開始禁止商業代孕，只限利他型代孕。