政治 政治焦點 國會直播 專題報導

F-16自動防撞地系統「裝設率0」？　空軍去年認：2027才全機隊使用

▲徐巧芯去年質詢片段。（圖／翻攝立法院網站）

▲徐巧芯去（2024）年質詢，軍方指F-16防撞地系統因軟體匹配問題，全機隊要到2027年才能完成使用。（圖／翻攝立法院網站）

 記者郭運興／台北報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅前天駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障釀失事，目前行蹤不明。而國民黨立委徐巧芯去年就已質詢F-16「Auto-GCAS自動防撞地系統」裝設情形，徐詢問2018年就說要裝，裝設比率是多少？目前是零對不對？空軍參謀長李慶然回應，「布線」在2026年4月才完成所有機隊，要到2026年才開始陸陸續續上機，那是因為軟體匹配問題，整個全案2027年是可以上機來使用，徐巧芯追問，全部的機隊？李慶然回應，是。

飛機軟體系統還沒有更新完

粉專政客爽貼出1段2025年12月15日質詢片段，徐巧芯當時表示，請問一下當初說要裝「Auto-GCAS自動防撞地系統」是有什麼原因，部長知道嗎？空軍參謀長李慶然回應，在107年6月4日的時候，F-16發生一級事件後提出的作法。

徐巧芯表示，對，當時軍方經過檢討之後，認為有必要在F-16裝這樣的系統，請問一下，裝這個「Auto-GCAS自動防撞地系統」是什麼時候招標？什麼時候付款？

李慶然表示，在107年8月就跟美軍開始談，因為美軍自己那時候都沒有這樣的裝備，所以一直在發展，到這幾年才做完，大概在2025年完成飛測，數位的部分，這個系統不是說裝上去就可以用。

徐巧芯追問，所以付款了？李慶然則回答「是，已經開始在做、已經都布線了」。徐巧芯也詢問F-16裝設這個系統的比率是多少？目前是零對不對？李慶然回答，「布線」在2026年4月才完成所有的機隊，目前完成130架。

徐巧芯表示，自己要問的是裝好，2018年就說要裝這個系統，隔了多久了？要問目前為止，裝好這個系統已經可以使用的F-16有幾架？李慶然回答，不能用裝好幾架這個東西來回答，要分3階段執行，第3階段還不能做的原因是飛機軟體系統還沒有更新完，不能現在去裝這個軟體，否則會不能匹配、不能使用。

徐巧芯指出，2023年時也問過這個問題，那時國防部給立法院的報告是說，美國空軍2024年要在台灣安裝跟測試，到了現在變成要到明年。

李慶然強調，2024年第1階段已經開始做，這個沒有問題，但全案結束要到2026年才會開始陸陸續續上機，那是因為軟體匹配的問題，因為是數位飛控軟體才能安裝這個系統，整個全案的部分，2027年部分是可以上機來使用。徐巧芯追問，全部的機隊？李慶然回應，是。

01/06 全台詐欺最新數據

徐巧芯空軍F-16防撞地系統李慶然國防部軍購

