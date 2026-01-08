　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸公安部公佈2025反詐成果　抓獲金主頭目542人...阻截2170.7萬人民幣

▲大陸公安部「獵狐行動」自泰國引渡涉及千億人民幣的重大經濟罪犯。（圖／翻攝央視）

▲大陸公安部2025年持續押解涉詐騙或經濟犯罪嫌疑犯回國受審。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸公安部今（8）日公佈2025年反詐騙成果，全年偵破電信網路詐騙案件逾25萬起，成功攔阻超2170萬元（人民幣，下同）遭詐資金，並透過專項行動鎖定幕後金主與核心頭目、幹部等542人。官方同時揭露跨國打詐進展，已有7600餘名陸籍涉詐嫌犯自緬甸押解回國，顯示對電信詐騙犯罪的高壓打擊態勢。

《央視新聞》報導，2025年，全國公安機關依法嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪，有力遏制了犯罪高發勢頭，共偵破有關案件25.8萬起，會同相關部門攔截詐騙電話36億次、短信33億條，緊急止付涉詐資金2170.7萬元。各地公安機關累計見面勸阻674.7萬人次。

▲▼KK園區494棟拆光了　中國宣布清剿「亞太新城」952人被押解回國。（圖／新華社）

大陸公安部發言人張明指出，2025年警方推動「斷流」、「拔釘」、「斬鏈」等專項行動，針對詐騙集團資金來源與組織核心進行打擊，累計查獲幕後金主、頭目與骨幹共542人，近期並公開通緝100名仍在逃的涉詐核心成員。

在跨境執法方面，公安部提到，已持續推動國際打擊電信詐騙合作，與緬甸、泰國、柬埔寨等國建立警務協作機制，針對緬甸妙瓦底地區涉中國電詐問題，三方已建立協調平台，目前已有7600餘名中國籍涉案嫌犯被押解返國。

▲▼KK園區494棟拆光了　中國宣布清剿「亞太新城」952人被押解回國。（圖／新華社）

公安部也在同場記者會中通報，大陸全國2025年刑事案件立案數年減12.8%，創21世紀以來新低，嚴重暴力犯罪、拐賣案件及傳統「盜搶騙」案件均呈現明顯下降趨勢，「將持續透過打詐、淨網與跨境合作等手段，強化對民眾財產安全的防護。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

陸華北農村「煤改氣」農民繳不出取暖錢　夜間關爐省錢只能靠電熱毯

陸男夜間飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲　 家屬崩潰：走得很慘

陸公安部公佈2025反詐成果　抓獲金主頭目542人...阻截2170.7萬人民幣

陸海底撈「小便少年」與家長登報道歉　會吸取深刻教訓改過自新

23歲男追求「特殊體驗」！竟將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

陸抓獲詐騙車手擋下200萬人民幣現金　被害人看警察上門才知被騙

全家衣服混洗！陸女童身上長出紅疹還脫屑　醫判斷：爸爸香港腳傳染

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面　醫院檢查暫無毒品戒斷反應

中國增購10船美國大豆　累計總量接近1000萬噸

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

陸華北農村「煤改氣」農民繳不出取暖錢　夜間關爐省錢只能靠電熱毯

陸男夜間飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲　 家屬崩潰：走得很慘

陸公安部公佈2025反詐成果　抓獲金主頭目542人...阻截2170.7萬人民幣

陸海底撈「小便少年」與家長登報道歉　會吸取深刻教訓改過自新

23歲男追求「特殊體驗」！竟將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

陸抓獲詐騙車手擋下200萬人民幣現金　被害人看警察上門才知被騙

全家衣服混洗！陸女童身上長出紅疹還脫屑　醫判斷：爸爸香港腳傳染

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面　醫院檢查暫無毒品戒斷反應

中國增購10船美國大豆　累計總量接近1000萬噸

張競／幾個對F-16V失事重要觀點

不妙！詹皇今日再度休兵　連續21年神紀錄恐面臨中斷

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢：連日本人都不敢

女團秘辛！麻衣38公斤遭逼減肥　同團成員1舉動惹毛她「愛紗當場嚇壞」

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛　CNBLUE北流完售寵粉加場

人氣女團成員失聯8個月！公司火大列2罪狀⋯開鍘余嬿慈：追究法律責任

陳志落網引渡中國！　柬埔寨央行宣布：開始清算太子銀行

炒房不如炒股？　法拍數據揭資金轉向

07LINE韓星高中畢業啦！　IVE Leeseo羞曝成年願望

【手冷也不用這樣放閃吧】爸媽互動過頭...女兒：你們好噁噢！XD

大陸熱門新聞

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

殲-35綠皮機2026年首飛 量產標準前驗證機...曝機體材料細節

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面 醫院檢查暫無毒品戒斷反應

23歲男將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

陸男飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」 官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

網傳「柬埔寨20歲網紅」曾是電詐高層女友

全家衣服混洗！陸女童身上長出紅疹還脫屑　醫判斷：爸爸香港腳傳染

更多熱門

相關新聞

陸抓獲詐騙車手擋下200萬人民幣現金 被害人看警察上門才知被騙

陸抓獲詐騙車手擋下200萬人民幣現金 被害人看警察上門才知被騙

遼寧大連警方日前成功攔阻一起電信詐騙案件，當場抓住取款的車手，並查扣塞滿一整個行李箱的200萬元人民幣現金，循線找出被害人。令人意外的是，當警方找到被害人，上門說明時，被害女子王女士才驚覺，自己已落入詐騙陷阱，差點將畢生積蓄全交給不法之徒。

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面 醫院檢查暫無毒品戒斷反應

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面 醫院檢查暫無毒品戒斷反應

日本外籍詐騙激增　台馬免簽快閃洗錢

日本外籍詐騙激增　台馬免簽快閃洗錢

剝奪國籍後遭逮　太子集團董座陳志被柬埔寨送中

剝奪國籍後遭逮　太子集團董座陳志被柬埔寨送中

假檢騙寄金融卡　金門警幫保住360萬

假檢騙寄金融卡　金門警幫保住360萬

關鍵字：

電信詐騙公安部跨國合作犯罪刑案詐騙引渡遣送押解

讀者迴響

熱門新聞

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

家寧最後外援斷了！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面