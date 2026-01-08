陸公安部公佈2025反詐成果　抓獲金主頭目542人...阻截2170.7萬人民幣

▲大陸公安部2025年持續押解涉詐騙或經濟犯罪嫌疑犯回國受審。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸公安部今（8）日公佈2025年反詐騙成果，全年偵破電信網路詐騙案件逾25萬起，成功攔阻超2170萬元（人民幣，下同）遭詐資金，並透過專項行動鎖定幕後金主與核心頭目、幹部等542人。官方同時揭露跨國打詐進展，已有7600餘名陸籍涉詐嫌犯自緬甸押解回國，顯示對電信詐騙犯罪的高壓打擊態勢。

《央視新聞》報導，2025年，全國公安機關依法嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪，有力遏制了犯罪高發勢頭，共偵破有關案件25.8萬起，會同相關部門攔截詐騙電話36億次、短信33億條，緊急止付涉詐資金2170.7萬元。各地公安機關累計見面勸阻674.7萬人次。

大陸公安部發言人張明指出，2025年警方推動「斷流」、「拔釘」、「斬鏈」等專項行動，針對詐騙集團資金來源與組織核心進行打擊，累計查獲幕後金主、頭目與骨幹共542人，近期並公開通緝100名仍在逃的涉詐核心成員。

在跨境執法方面，公安部提到，已持續推動國際打擊電信詐騙合作，與緬甸、泰國、柬埔寨等國建立警務協作機制，針對緬甸妙瓦底地區涉中國電詐問題，三方已建立協調平台，目前已有7600餘名中國籍涉案嫌犯被押解返國。

公安部也在同場記者會中通報，大陸全國2025年刑事案件立案數年減12.8%，創21世紀以來新低，嚴重暴力犯罪、拐賣案件及傳統「盜搶騙」案件均呈現明顯下降趨勢，「將持續透過打詐、淨網與跨境合作等手段，強化對民眾財產安全的防護。」